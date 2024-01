Codacons apresenta comunicado sobre a colaboração entre Chiara Ferragni e Oreo

Nova denúncia ao Ministério Público e à Defesa da Concorrência contra Chiara Ferragni. A Codacons anunciou isto, explicando que na sequência do caso Balocco Pink Christmas, esta é uma “operação de caridade Oreo envolvendo Chiara Ferragni”.

Em particular, a Associação de Consumidores terá interesse no lançamento de uma coleção cápsula 2020 anunciada nas redes sociais pelo empresário cremonês com “mensagens dirigidas ao público” nas quais, como lemos na denúncia, “foi afirmado que cem por cento dos rendimentos das vendas destas peças de vestuário iriam para o negócio.” Caridade para iniciativas anti-coronavírus.

Os Codacons passam, portanto, a exigir a verificação, através de denúncia, dos dados e formas de destinação dos donativos recebidos e da utilização dos fundos arrecadados. Tudo isto “solicitando acesso à empresa de confeitaria com o objetivo de obter todos os dados relativos à campanha de solidariedade com o influenciador”. Quanto aos Codacons, de facto, as relações entre a empresa Oreo e Chiara Ferragni não são claras. Serão essencialmente relações comerciais. Como prova destas diferentes relações comerciais, existem vários posts no Instagram em que Ferragni fala sobre os produtos Oreo: todos contêm a palavra “Adv” ou “Ad”. Embora tenha sido declarado nos produtos colocados à venda que 100% das receitas das vendas irão para instituições de caridade para iniciativas anti-coronavírus

Enquanto isso, os promotores de Milão e Cuneo continuam suas investigações sobre o caso Pink Christmas Pandoro: a Codacons parece ter coletado mais de 250 relatos de consumidores que compraram Pandoro apenas porque pensaram que estavam fazendo trabalho de caridade e contribuindo para uma doação a Regina Margherita. Ferragni e a presidente e CEO da confeitaria Alessandra Palocco estão sob investigação por suspeita de fraude grave.