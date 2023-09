Agora Edição 2023-2024, Episódio 1: Revisão

agora Ele vem com uma renovação parcial da interface. Novo logotipográficos atualizados e modernos, mas o núcleo permanece mais ou menos intacto, apesar do proprietário diferente. Roberto Inceucci, para todos os efeitos, a nova face da música rai, é seco em sua abertura. Apresenta-se ao público em geral depois de estar durante muitos anos sob o teto de um canal de notícias abrangente como o Sky Tg24.”Eu sou Roberto Inciucci e terei o ônus e a honra de orientá-los até junho“Ele não se perde gritando, nem dá a impressão de que é alguém que quer brincar demais, mas… Ele entra na vida imediatamenteou.

Ele faz isso tocando imediatamente puramente tópico: O terramoto em Marrocos, o dramático caso Kifano, o dossiê ETA-Lufthansa, com um exame das tensões que surgiram entre Roma e Bruxelas. Depois, a espinha dorsal da Ágora arranca, observando o cenário político e os graus de separação entre aqueles que governam e aqueles que se opõem à maioria.

Da discussão estruturada à entrevista do cartel

Consideramos esta discussão aparentemente organizada no estúdio um milagre. Ninguém grita? Um não interfere no outro? Quase nos faz pensar sobre o paradoxo: mas como eles ousam? Não sabemos se este reino de paz e participação será a miragem do primeiro episódio. Talvez alguns especialistas tenham pensado: “Às oito da manhã ninguém em casa quer ouvir os gritos, muito menos nósMas foi isso que realmente aconteceu. Esperemos que alguns apresentadores de palestras políticas sigam o exemplo.

Então Inciocchi mediu-se com um Primeira grande entrevista Para o primeiro episódio. Conheceu Ministro da Agriculturae soberania alimentar e florestal, de Francesco Lollobrigida. Quando questionado, ele responde. Mosul não tem dificuldade, caso contrário eu ficaria surpreso. Porém, falta provocação e parece que ele não tem intenção de colocar o convidado em uma posição difícil. Ele não quer se sentir desconfortável (E isso é legítimo), ele prefere manter a máxima neutralidade, mas principalmente diante de um convidado forte, Inciocchi deve ousar ir além do clima tenso para dar algumas vibrações. E aqui ele não dá.

Descobertas da Ágora

Francesca Martelli, no Touch Station, não é apenas um colega, mas uma série de instruções “no local” de tópicos abordados. Dê uma mão amiga e participe ativamente. A função que ele ocupou no ano passado Marco Carraraeste ano passa para as mãos da participação feminina (ex. agora, Na verdade, como bem sabemos, nunca faltou.)

Carrara mantém a sua janela aberta para o mundo da web, detalhando o delicado tema da violência na web começando com o caso Kifano, mas esta janela foi essencialmente reduzida significativamente. Apenas cinco minutos de atendimento, tipo atropelamento. Por que tirar espaço de talentos que fazem parte da história da Agora?

Falando em descobertas, Tommaso Giuntella Graças à sua inconfundível gravata listrada, tornou-se um repórter insubstituível do time. Ele se destaca por ser o “cara legal”, mas não só isso. Distingue-se pela originalidade e comunica através de metáforas. Basta seguir a primeira chamada do dia: uma mochila de ombro.”É o primeiro dia de aulaEle diz enquanto mostra o dever de casa do governo escrito nas anotações escolares de sua filha. Aplausos só por isso. Uma bela personalidade que nunca sai do lugar.

Deixando o freio de mão acionado para Inciocchi (que poderia oferecer mais), Agorà mais ou menos recomeça em nome da vergonha. É uma produção que no passado demonstrou ser jornalisticamente forte, até mesmo cortante na sua linguagem. As discussões foram em tom calmo, desta vez não houve faísca decisiva. A história dos acontecimentos atuais precisa de mais vida e Giuntella quase se torna um ponto de partida.