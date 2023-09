Homens e mulheres, tudo muda: uma decisão da Mediaset que os fãs não vão gostar

homem e mulher Ele retornará em breve ao Canale 5, com algumas surpresas talvez não bem-vindas. Mostra detalhes sobre a transmissão.

A contagem regressiva está prestes a terminar: homem e mulher Ele retornará ao Canale 5 na segunda-feira 11 de setembro às 14h45, de acordo com a tradição. Para deleite dos fãs históricos do programa de namoro, agora fica claro que o programa produzido por Maria De Filippi sobreviveu à trágica exclusão que Bersilvio Berlusconi expressamente desejava.

Se o CEO quiser, por um lado Aumente o nível do conteúdo transmitido Por outro lado, preferiu deixar o público com uma bela certeza. A presença também está confirmada Tina Cipolari e Gianni Sperti.

Em agosto, a redação organizou as primeiras gravações, por isso os internautas puderam acessar antecipadamente as prévias do programa. Um aspecto que impressionou seus fãs homem e mulher Está na exclusão – pelo menos por enquanto – de Armando Incarnato e Ricardo Guanieri. Segundo relatos online, parece que o piloto napolitano foi oficialmente excluído do programa. No entanto, não terminou aí.

U&DTudo muda: entre novos rostos e velhas certezas

Como esperávamos, homem e mulher Ele retornará em breve ao Canale 5. A produção primeiro negou os rumores de uma possível redução de 20 minutos na transmissão. Episódio como sempre Começará às 14h45 e terminará por volta das 16h. – Nada de novo então. Enquanto isso, a equipe editorial realizou uma triagem inicial dos participantes do evento O trono está acima.

Atualmente Nem mesmo a sombra de Armando Incarnato. Uma escolha necessária visto que durante a última edição o cavaleiro napolitano se dedicou mais ao papel de comentarista do que de participante. Então Maria De Filippi decidiu deixá-lo em casa, em vez de envolver o seu eterno rival: Aurora Tropea.

A senhora já deixou sua marca: segundo as últimas prévias, uma delas parece ter entrado em erupção Uma discussão acalorada com Gianni Sperti. Este último, que enfrentou outra acusação de violência verbal revelada por Aurora, ameaçou a pessoa em questão de processá-la por difamação. Em suma, não é um mau começo.

Enquanto isso, os líderes da Mediaset Ele confirmou o retorno iminente amigoscuja transmissão foi adiada para Domingo, 24 de setembro (Inicialmente, o remake deveria estrear em 17 de setembro.) Portanto, a revolução de Bersilvio Berlusconi não afetou de forma alguma os programas em que Maria De Filippi desempenhou o papel indiscutível de protagonista.