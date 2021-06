GF Vip 6, o rosto famoso do próximo lançamento? Você fez o teste!

Confira um novo nome para GF Vip 6. Na próxima versão, um rosto de TV bem conhecido pode aparecer: ele já fez o teste.

Alfonso Signorini Todos os candidatos que estão prontos para participar da nova edição do GF VIP 6. Na verdade, um gerenteRevista Chi.‘Muitos rostos famosos na web e na TV estão fazendo testes para a nova versão do reality show. Entre estes também haverá um nome Giovanni Ciacci. Ontem, o estilista surpreendeu a todos ao anunciar sua aposentadoria do universo da televisão e das redes sociais. Declarações que se espalharam rapidamente na Internet. Mas por trás dessa reviravolta, havia um teste para entrar em uma casa Cinecitta.

A casa mais espiada pelos italianos, até hoje, tem um grande charme principalmente em sua versão dedicada aos rostos conhecidos dos italianos. Além disso, a entrada potencial de Ciacci parece ser nada menos que uma surpresa. Ontem, o colunista disse que voltar à televisão foi uma verdadeira utopia. Na realidade Giovanni Alegou retornar apenas para um evento significado global, mais que Sanremo. Então, vamos assistir às últimas notícias sobre o potencial elenco da próxima vez Big Brother VIP.

GF Vip 6, Giovanni Ciacci para a próxima versão: a última

O nome Giovanni Ciacci é uma verdadeira surpresa. Ontem, o estilista anunciou sua aposentadoria da cena televisiva, preparando-se para se dedicar ao jardim e às viagens. De fato, Ciacci anunciou férias de três meses na Sicília e mais três meses no Egito. Participação em Realidade MediasetNo entanto, isso poderia adiar a aposentadoria de Ciacci. Isso é também barbeiro Ele afirmou que não era a primeira vez que anunciava sua aposentadoria e, normalmente, ninguém acreditava.

Apesar de suas declarações polêmicas, Ciacci ainda é um rosto amado pelo público italiano. Na verdade, os espectadores amam seu personagem peculiar, mas também sensível e doce. Por isso, muitos gostariam de vê-lo na casa que os italianos amam. Enquanto isso, eles também podem se juntar ao próximo GF Vip Manuel ZardettoE a Maria monet e Francesca Cipriani.