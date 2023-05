Laura Pausini libera o spam | É uma torrente de comentários: “É assustador.”

Uma mensagem postada por Laura Pausini assusta seus fãs. O que acontece com um dos cantores mais queridos?

Ele acabou de voltar de seu casamento com Paulo Carta ocorreu no dia 22 de março passado, Laura Pausini. Os dois têm uma filha juntos, paula, Nascidos em 2013, eles disseram sim após 18 anos de amor.

Na primeira entrevista após o casamento, me deram dois microfones rádio djA cantora admitiu: “Nós nos casamos principalmente por causa de nossa filha, que estava nos perguntando por que não nos casamos praticamente desde que ela nasceu.”

Não há necessidade então, apenas um pedido de sua filha. Afinal, foi um casamento decididamente nada convencional, a começar pela cerimônia, à qual compareceram alguns amigos íntimos, pensando que haviam sido convidados para comemorar o aniversário de carreira. Em vez disso, surpreenda.

Até o vestido é descolado, simples e justo, mas coberto por um blazer longo combinando. não anéis de casamento preto Ele admite que há opções no anonimato na Internet, para evitar o vazamento de notícias e mantê-lo em segredo até o fim.

30 anos de trabalho

Laura Pausini Ele tem 30 anos de trabalho atrás dele. E era isso que seus convidados pensavam que estavam comemorando. Ele também relata Calino descansosua amiga de infância Elisa Padovani comentou: “Era para ser um jantar para comemorar trinta anos de vitória em Sanremo com a música” La Solitude “, mas a certa altura, a pretexto de trocar de roupa, ele entrou de braços dados com o pai. Laura e Paolo cantaram seus votos de casamento com a música inédita “Before Us”.

Lua de mel dos noivos em uma turnê mundial. Paulo Carta Ela é a guitarrista da cantora, atualmente participando da turnê que a levará em um ano à Itália, Espanha, Portugal, Bélgica, Suíça, Alemanha e ainda América Latina e EUA, até o prazo final em Nova York. Uma linda lua de mel, sem dúvida.

A preocupante mensagem de Laura Pausini

Nestas horas, uma carta de Laura Pausini Em seu perfil de mídia social, ele provocou os fãs que se reuniram para comentar. A cantora, natural de Faenza, cidade da província de Ravenna, compartilhou uma postagem com telefones de Emergência de mau tempo. O mau tempo atinge a Emilia-Romagna, tornando necessária a evacuação de algumas cidades, incluindo Faenza.

Membros me beija Eles tinham medo de comentar: “A água cede e não pára por nada … Dá medo !!!” E “Eu também moro temporariamente em Emilia, e aqui tem um rio cheio e cheio de água, é assustador.” Todos se aglomeraram ao redor dela e dos residentes.