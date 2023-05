Cinema, séries de TV, shows e esportes a partir de 3 euros por mês

Escolha NOW TV desde 3€ por mês. Selecione o PASS certo para você e enriqueça sua diversão com cinema, séries de TV, shows e esportes. Na prática, você tem o mundo da Sky ao seu alcance para transmitir em qualquer um dos seus dispositivos. Nada mal, certo? Além disso, você também obterá economias inigualáveis.

por ativação Bilhete de cinema de entretenimento Por apenas € 3 no primeiro mês, você obtém o melhor entretenimento em duas telas ao mesmo tempo. Lá você vai poder ver muito conteúdo especial: le série de TV internacional Ofertas Ame e siga, eu filme A série documental mais esperada e surpreendente.

por ativação PASSE DE ESPORTE Você pode assistir a todo o conteúdo do Sky Sport enquanto economiza dinheiro. Você tem acesso a todas as transmissões ao vivo Fórmula 1mas também moto gp. Além disso, você pode desfrutar de todos os esportes que a Sky oferece com exclusividade.

não desperdice Liga dos Campeõese Serie A TIM, rugby, tênis, basquete e muito mais. A vantagem é estar em fluxo Você sempre pode trazer seu conteúdo favorito com você. Tudo isso por um preço muito especial.

NOW TV também do exterior

Assinando a NOW TV Você poderá acessar todo o conteúdo mesmo de fora. De fato, se você estiver fora da Itália com seu passa Você pode ver tudo sem problemas. Isso é graças à lista em A possibilidade de transporte transfronteiriço O que permite trazer para a Europa todos – ou quase todos – os programas disponíveis na Itália.

Assim você pode curtir sua amada transmissão sem restrições geográficas no app oficial com os mesmos dispositivos que você costuma usar. Escolha o programa que deseja e comece a transmiti-lo Sem custos adicionais Também dos seguintes países:

Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Islândia, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Holanda, Polônia, Portugal, República Tcheca, Romênia, Eslováquia Eslovênia, Espanha, Suécia, Hungria.

Este artigo contém links de afiliados: compras ou pedidos feitos por meio desses links permitirão que nosso site ganhe uma comissão. As ofertas podem estar sujeitas a alterações de preço após a publicação.