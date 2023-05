Apelo da equipe de Jamie Foxx, eles foram hospitalizados por 3 semanas – Corriere.it

“Orai por Ele”: o apelo dramático feito através do popular site tmz da circunferência Jamie Foxxnome artístico Eric Marlon Bispo55 anos o atorE Cantora, produtora de cinema e televisão Ele ficou internado por três semanas em um hospital para Atlanta depois a doença. Foxx estava na cidade Geórgia para fotografar O filme “De Volta ao Trabalho”. sobre condições para o artista família Ele mantém total sigilo e, apesar do otimismo que vazou há alguns dias, ainda há muito Medos sobre seu estado saúde.

E segundo o TMZ, que falou com fontes próximas a Foxx, o ator não poderá estrelar esta temporada de “Shazam ganhou», que começou a filmar nestas horas com um novo herói. a filha também Corinne – que deu a notícia da doença de seu pai publicamente em 12 de abril – renunciou ao cargo que ocupou DJ em showEla decide ficar no hospital com Jimmy.