Marco Bocchi: Tive um vírus raro e não tenho memória. Um novo nascimento a cada dia

Ator e diretor Marco Bocchia partir de 11 de maio nos cinemas com o novo filme A caçada Que ele dirigiu, disse em um monólogo para hienas As consequências da doença que o atingiu há alguns anos.

O raro vírus que o infectou

“Quatro anos atrás, sobrevivi a um vírus raro. A parte do meu cérebro que controla a memória e a fala me afetou. Falei minha própria língua por um tempo incompreensível para os outros. Mas se a capacidade de falar retornar, então minha memória e muitas memórias, por outro lado, se foram para sempre.” […] Hoje não reconheço rostos de amigos e posso até assistir a um filme seis vezes antes de perceber que realmente o vi. Lembro-me de algumas anedotas da minha infância que meus amigos me chamavam de “Mas quem? Mas onde? Mas quando?”. Porque eu repito essas perguntas várias vezes. Vivo com o Google Maps porque não me lembro das ruas das cidades vizinhas onde cresci e tive que aprender a fazer o meu trabalho de uma nova forma, estudando duas vezes. Muitas vezes me senti sem noção, limitado e danificado, porque as memórias que carregamos dentro de nós ao longo de nossas vidas nos dizem quem somos todos os dias. Então eu, que já não tenho ou tenho muitas dessas memórias, mas podres, misturadas com imaginação, fantasia, quem sou eu mesmo? Muitas vezes me perguntei isso. Então parei de procurar e, de fato, gosto de imaginar que foi quase um golpe de sorte, que houve algo no passado que tive que esquecer completamente. Agora aprendi a conviver com esse desconforto porque aproveito e finjo estar confortável para não me lembrar das coisas que me lembro tão bem. A cada dia renasço como um homem que deixa para trás uma parte de seu passado para viver o presente, um novo homem. E, por mais estranho que pareça, um homem feliz.

Três anos atrás, quando se recuperou do coma a que o vírus o havia forçado, ele estreava na direção com o filme Nunca chove em Tor Bella Monaca Ele nos disse: “A doença me deu outra consciência: que não sou indestrutível. Se você é atlético, hipermóvel como eu, vê as dificuldades muito longe e, em vez disso, o que aconteceu me fez entender que você precisa manter os pés. Bem terra, encoraja-me a dar mais importância às coisas.” Missão: Laura e meus filhos. diretor com esposa de Laura Chiatti que também foi a estrela do filme junto com Filippo Negro, Paolo Pierrobone e Pietro Sermonti, foi convidado do domingo em Onde a declaração de Chiatti gerou polêmica social, a atriz quis acalmá-lo explicando que era uma piada.