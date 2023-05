número do parafuso: n. 1012 – “Quannu è annuvulatu a la marina, Pigghiti ‘u saccu and go and grind” (3 de maio de 2023)

Girodevit nº 1012 na quarta-feira, 3 de maio de 2023: “Quannu è annuvulatu a la marina, pigghiti ‘u saccu e và e bagna” (Se as nuvens vierem do mar, pegue o saco e vá para a fábrica).

Nesta figura:

** Descubra projetos no Camboja. Travel Story **, da ActionAid – 3 de maio de 2023

A jornada do Beijing Express na Ásia continua!

> https://www.girodivite.it/Alla-scoperta-dei-progetti-in.html

** Fim de Semana Herético **, por Piero Buscemi – 3 de maio de 2023

Convidados do Atelier Antonio Presti à beira-mar, passeio pelas obras de Fiumara Darti e degustação de maná.

> https://www.girodivite.it/Week-end-eretico.html

** Estilo Máfia: A expansão planetária das organizações mafiosas **, por francoplat – 3 de maio de 2023

Não só o leque diversificado e heterogêneo de atividades ilegais é motivo de preocupação, como também é uma espécie de anestesia na consciência dos cidadãos.

> https://www.girodivite.it/Mafia-style-l-expansion.html

** “Negociações do Estado e da Máfia” Entre Notícias e Memória **, por Francoplat



3 de maio de 2023

Assim, o Juizado Especial de Palermo absolveu, em 23 de setembro de 2021, Del Autry da acusação de “descumprimento” e os policiais porque “o fato não configura crime”, após a sentença ter sido estritamente baseada em suas intenções positivas .

> https://www.girodivite.it/La-trattativa-Stato-mafia-tra.html

**Esta situação na estrada está ficando fora de controle**, Por Silvia Zamperini – 3 de maio de 2023

A ciclovia deve ser a área mais segura para o ciclista. Em Milão, em 23 de abril de 2023, uma ciclista perdeu a vida se afogando em uma betoneira ao longo de uma ciclovia.

> https://www.girodivite.it/Quel-frangente-di-strada-che.html

**Antonia Calabrese, autora de ’30 Nights at Dawn’, revela sua biografia criativa: a entrevista**, por Mara Elisa – 3 de maio de 2023

Nascida na região de Salerno e criada na Toscana, Antonia Calabrese completou seus estudos em Roma, onde obteve seu mestrado em História da Arte pela Academia de Belas Artes.

Mora em Cilento. Dedica-se à literatura sacra e contemporânea, à poesia, à escultura e à pintura. Participe de exposições de arte individuais e coletivas. Apaixonada por Arte Postal, seu trabalho já foi exposto na Itália, Espanha, Portugal, Alemanha, França, Grécia, Holanda e Noruega, (…)

> https://www.girodivite.it/Antonia-Calabrese-l-autrice-di-30.html

**PEGUE O FESTIVAL DA LUA NO CANAL DE STREAMING**, do redazione cinema – 3 de maio de 2023

O Festival de Cinema de Animação dedicado a crianças e adolescentes está de volta, em Nápoles de 2 a 6 de maio e online no canal streaming Cineteca Milano de 4 a 11 de maio!

> https://www.girodivite.it/In-venire-sul-canale-streaming-il.html

** Lentini – os adoráveis ​​Totti e Totino ao lado do padre Marco “muito esperto” **, por Giuseppe Castiglia – 3 de maio de 2023

Sábado, 29 de abril de 2023, por ocasião da festa da Madonna delle Grazie organizada pela Diocese de Cristo Re, guiada pelo jovem padre Marco Scolo, uma noite de diversão com Totti e Totino.

> https://www.girodivite.it/Lentini-I-favolosi-Toti-e-Totino.html

** Renzi, Vespa e seu sobrinho **, por Adriano Todaro – 3 de maio de 2023

Mondadori, crédito ativo – página no Corriere para a Defesa da Itália. Questão aberta – Jornalistas presos na Turquia – Ucrânia, jornalista ferido e colaborador morto – Banca sem banca – Campanha de assinaturas do Il Bayan

> https://www.girodivite.it/Renzi-Vespa-e-il-nipote.html

** S&G nº. 213**, de Franco Novembrini – 3 de maio de 2023

Estamos blogando?

> https://www.girodivite.it/SGn-213.html

** Sicília dos vira-casacas **, de Emmanuel J. – 2 de maio de 2023

Um fenômeno que não dá sinais de diminuir

> https://www.girodivite.it/La-Sicilia-dei-voltagabbann.html

** Carlo Rovelli, Mensagem aos jovens “Mude este mundo, não o deixe para os senhores da guerra” **, por Giuseppe Castiglia – 2 de maio de 2023

A conhecida celebridade da ciência Carlo Rovelli, do palco do concerto em 1º de maio de 2023 em Roma, fala sobre a guerra e como ela é lucrativa para os países que se alimentam dela. Para encerrar, uma mensagem de esperança para os jovens: “Mude este mundo, não o deixe para os senhores da guerra”.

> https://www.girodivite.it/Carlo-Rovelli-message-ai-giovani.html

** No Invalsi, No Party **, por Lucio Garofalo – 2 de maio de 2023

Recentemente tive a oportunidade de ver como alguns dos meus alunos, que estão a entrar no 2.º ano da Escola Primária, parecem “assombrados” ou ansiosos com os exames INVALSI que se aproximam. Mas não “acertei” nada nesse sentido, muito pelo contrário. “Se fosse por mim, teria abolido estes exames”: é uma frase que costumo dizer aos meus alunos e que gostaria de repetir aqui também, mas procuro discutir algumas das razões… Em primeiro lugar, ressalto que não sou nada ambivalente, em (…)

> https://www.girodivite.it/No-Invalsi-No-Party.html

** Concerto 1 de maio de 2023 em Taranto **, por Redazione – 1 de maio de 2023

Todas as informações sobre a 10ª edição do evento Polyan com direção artística de Michele Riondino, Rui Bacchi e Antonio Deodato. Liberdade e reflexão pode ser um dos taranto

> https://www.girodivite.it/Concerto-Primo-Maggio-2023-a.html

** Concerto 1º de maio de 2023 em Roma **, por Redazione – 1º de maio de 2023

O May Day Music Festival deste ano será organizado por Ambra Angiolini (pela sexta vez consecutiva) e Fabrizio Biggio.

> https://www.girodivite.it/Concerto-Primo-maggio-2023.html

** Post/caso abril de 2023 **, por Sergej – 1º de maio de 2023

número postal / teca 04.2023

> https://www.girodivite.it/Post-teca-Aprile-2023.html

** Z-eyes: Por que a guerra nunca é uma boa ideia ** Por Alicia Pauli – 30 de abril de 2023

A guerra sobre a qual Alice Walker nos alerta é aquela que hoje se tornou o “jogo” das novas gerações, e que, pelo contrário, gostamos de procurar mais fontes de entretenimento deste tipo.

> https://www.girodivite.it/Z-eyes-Perche-la-guerra-non-e-mai.html

**Ucrânia: 7 túmulos de Wagner conhecidos na Rússia e na Ucrânia ocupadas**, de Emmanuel J. – 30 de abril de 2023

Por Mac Tubridy

7 horas atrás

Cortesia do The Moscow Times [https://www.themoscowtimes.com]

> https://www.girodivite.it/UKRAINE-7-Known-Wagner-Cemeteries.html

**Roger Waters revive a Itália, último show em Bolonha**, de Fabio Iuliano – 30 de abril de 2023

Um espectáculo onde encontram espaço efeitos de palco, explosões de luzes, lasers, imagens poderosas e acusatórias, juntamente com uma ovelha gigante…

> https://www.girodivite.it/Roger-Waters-saluta-l-Italia.html

** Teatro Grego de Siracusa – Concerto com o Ensemble da Polícia Fiscal **, de Giuseppe Castiglia – 28 de abril de 2023

No sábado, 22 de abril de 2023, a Guardia di Finanza em colaboração com Ferrovie dello Stato dá um concerto no Teatro Grego em Siracusa

> https://www.girodivite.it/Teatro-Greco-Siracusa-Concerto.html

** Lentini – VAMOS RIR – Jornadas Solidárias de Reciclagem **, por Giuseppe Castiglia – 28 de abril de 2023

Da colaboração entre a Administração Municipal com o Departamento de Políticas Sociais, o Ministério da Cultura e o Departamento do Meio Ambiente e as associações voluntárias Metapiccola, dentro do “Venti di primavera” estão de volta os dias de “reciclagem solidária”

> https://www.girodivite.it/Lentini-RIDONIAMO-Giornate-del.html

**É por isso que envenenam alunas**, Por Redazione – 27 de abril de 2023

Uma menina de 11 anos morreu após ser envenenada em sua escola em Qom, no Irã. O caso de Fátima, assim se chama, pode não ser o único.

> https://www.girodivite.it/Ecco-perche-stanno-avvelenando-le.html

**Projéteis britânicos de urânio empobrecido já estão na Ucrânia**, Por Redazione – 27 de abril de 2023

Artigo de Clara Statello (Presenza)

> https://www.girodivite.it/I-proiettili-all-uranio-impoverito.html