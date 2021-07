Taça das Taças da Toscana: 31 de julho

Calici di Stelle caminha direto para uma nova versão, graças a iniciativas que dão cada vez mais atenção à segurança e ao cumprimento das medidas de saúde que serão necessárias para cumprir os protocolos anti-Covid. Graças ao sucesso do público que tem registado esta iniciativa que já dura mais de vinte anos, Città del Vino e MTV, que reúne municípios com a profissão do vinho e adegas que também apostam na hotelaria, marcaram as datas nacionais para Calici di Stelle 2021, ampliando o intervalo de tempo e enriquecendo a agenda De sábado, 31 de julho, a domingo, 15 de agosto.

Ainda este ano, os enoturistas podem considerar a observação guiada das estrelas por voluntários da Federação de Astrônomos Amadores Italianos, uma colaboração renovada com a qual está promovendo o evento, incluindo-o no calendário de “Iniciativas Estelares” da Federação. , em conjunção com “noites estreladasAo longo das noites vínicas em toda a Itália, cultura, arte, design, mas também aparecem na companhia de produtores comprometidos em contar sua excelência gastronômica e vínica.

Estes são os eventos de Calici di Stelle na Toscana. O software é atualizado em www.cittadelvino.it

SUVERETO (Livorno) – terça 10, quarta 11, quinta 12 de agosto, três dias especiais: MASTERCLASS com montadoras SUVERETAN

Já está na pauta a versão renovada do Calici di Stelle em Suvereto, criada a cada ano com novas ideias e feedback do público no charmoso centro histórico da cidade. Terça 10, Quarta 11 e Quinta 12 de Agosto No Suvereto esperam-nos três dias especiais: jantares privados com harmonizações de vinhos Suvereto em restaurantes e Masterclasses com produtores de Suvereto. Durante os três dias, foi realizada nas ruas do centro histórico uma exposição fotográfica dedicada aos produtores locais. O programa começa às 19h00 e termina às 23h00. INFO: Tel: 0565.829923 – 340.1872019 – [email protected]

Montepoliano (Siena) – terça-feira, 10 de agosto – Caminhando com a PolíciaA Noite de Calici di Stelle retorna a Montepulciano com degustações exclusivas de Rosso Montepulciano Doc e Vino Nobile di Montepulciano DOCG em alguns dos locais mais evocativos da pérola do século XVI. A fórmula proposta já no ano passado e muito apreciada pelos participantes, prevê a degustação dos preciosos vinhos tintos de Montepulciano com sabores da região de Valdichiana Sinez, de forma a melhorar a sua qualidade.

O agradável clima da noite de San Lorenzo será animado pelo acompanhamento musical do Mestre no Conservatório de Música Hans-Werner Heinz de Montepulciano e pela recitação de versos da Divina Comédia por representantes da Accademia degli Risischianti, por ocasião do o 700º aniversário da morte de Dante Alighieri. Para o grande evento da terça-feira, dia 10 de agosto (19h00 às 23h30), o serviço de inscrições será atribuído ao profissionalismo dos bartenders FISAR.

Haverá visitas guiadas para descobrir as enormes caves do centro histórico de Montepulciano e para os amantes da arte e da história um passeio “Caminhando com Poliziano” para aprofundar os laços da cidade com Agnolo Poliziano, poeta e professor da família Médici. O evento, que foi organizado de acordo com as normas de segurança de combate ao COVID-19, inclui sessões de degustação em 5 locais sugestivos, tudo estritamente com reserva. Calici di Stelle em Montepulciano é organizada pela Strada del Vino Nobile di Montepulciano e Sabores da Valdichiana Senese, com a cooperação e contribuição do Município de Montepulciano.

INFO: tel. 0578.717484 – [email protected]

Montespertoli (Florença) – Terça-feira, 10 de agosto Uma degustação de Kermes no Festival Amedeo PassiCalici di Stelle regressa a Montespertoli, com um evento incluído no Festival Amedeo Bassi. O evento inclui uma degustação de produtos típicos locais acompanhados do vinho Montespertoli Denomination, com animação musical ao mesmo tempo que a degustação de entretenimento. A bela noite é realizada em cooperação com a Associação ProLoco em Montespertoli. O compromisso é na terça-feira, 10 de agosto, das 20h00 às 24h00, na Piazza Machiavelli. INFO: Gabinete de Cultura e Promoção da Região, Museus e Biblioteca Tel: 0571.600250 – [email protected]

Siena – Terça-feira, 10 de agosto Brinde no castelo de Palio

A feliz mistura de arte e excelentes vinhos está de volta este ano e é comemorada em Siena com uma edição renovada de Calici di Stelle. Os amantes do vinho, turistas e cidadãos poderão apreciar a noite especial organizada pela Associação Nacional das Cidades do Vinho em cooperação com a ViviFortezza, sob os auspícios da administração municipal de Siena, graças a um rico programa de degustação no prestigioso cenário do Castelo Medici . Na prova do Vinho Medalha do Concurso Internacional de Vinhos Città del Vino, dividido em diferentes balcões de prova situados em diferentes pontos estratégicos do Castelo Medici.

Roteiro de produção de vinhos para descobrir a excelência italiana, uma viagem à Itália do vinho, com uma pequena viagem-teste aos vinhos de Portugal. O encontro é terça-feira, 10 de agosto, no Castelo Médici em Siena, das 21h00 às 24h00. O bilhete de entrada custa € 10 para quatro provas gratuitas. INFO: Tel. 0577.353144 – [email protected]

Rapolano Terme (Siena) – quarta-feira, 11 de agosto, como a Igreja Innostronômica nas praças do centro histórico de Rapolanos

Os preparativos para a data marcada para quarta-feira, 11 de agosto, no centro histórico de Rapolano Terme, a bela cidade da província de Siena que se prepara para viver um novo encontro com Calici di Stelle entre degustação de vinhos, sabores locais e música. Quarta-feira, 11 de agosto, a partir das 21h, o centro histórico será revitalizado com uma noite com alguns restaurantes locais (Torricelli desde 1963, Ristorante Mod Ristorante, Osteria il Granaio, Sapori na Torre, Ristorante da Luca e Lorenzo, e Ristorante Modanella , Padaria Babà e Alimentari La Dispensa) e contará com pratos locais repensados ​​pela gastronomia.

A proposta gastronómica será acompanhada por três barracas de vinho onde será possível degustar os produtos locais da Tenuta di Armaiolo, Tenuta di Modanella e Tenuta di Mansalto; Vinho branco e espumante de Collio, mas também de Brunello, Sangovese del Monteco, Chianti e Prosecco. Calici di Stelle também animará a noite com a música das três praças do centro histórico de Rapoli: na Piazza Matteotti os heróis serão Carbonara, na Piazza Monaci estará Alipio Carvalho Neto, enquanto Castellare será o cenário para o desempenho musical Surgent.

Os entusiastas da astronomia ou aqueles que simplesmente desejam observar as estrelas podem fazê-lo com o aquarista Circolo La Piana. INFO: Tel. 0577.723210 – 335.1861206 [email protected] [email protected]

Vinci (Florença) – terça-feira, 10 de agosto na terra de Leonardo sob a torre do castelo de Conti Guidi

As estrelas aguardam os visitantes sob a torre do Castelo Kunti Guede. Este ano também Calici di Stelle regressa à Vinci, no dia 10 de agosto, das 19h00 às 24h00. As duas praças com a marca de dois grandes artistas italianos contemporâneos, Mario Ceroli e Mimo Palladino, usarão taças de vinho. 18 produtores locais contarão sua história por meio do vinho para degustar. Além disso, comida saborosa acompanhará a degustação sugerida (incluindo vinhos incomuns e vinhos de meditação) e música ao vivo será o pano de fundo durante toda a noite. O evento inclui a histórica vila de Vinci e, em particular, as praças da cidade. Para reservas e informações, entre em contato com a Pro Loco di Vinci. INFO: Tel: 340.8764913 – 3341804770 [email protected]

Gavorano (Grossetto) – quarta-feira, 11 de agosto Brinde no jardim Grossetan Metalifer Hills

Um dos sete municípios do Parque Nacional Grossetane Metalliferous Hills, Gavorrano é um lugar único onde as minas, a história, a natureza, a comida e o vinho sempre se encontram. Aqui se realiza o Calici di Stelle, com um agradável programa de vinhos e degustações de produtos típicos acompanhados de animação e música. O compromisso é nas ruas do Centro Histórico quarta-feira, 11 de agosto, das 20h00 às 24h00. INFO: Tel: 351.8078090 – [email protected]

CASTIGLIONE D’ORCIA (Siena) – Segunda-feira 9 de agosto e terça-feira 10 de agosto 2 dias no coração de Val d’OrciaDois dias para comemorar de forma especial o retorno de Calici di Stelle a Castiglion d’Orcia. Enquanto a segunda-feira 9 de agosto é dedicada às leituras e ao atelier de degustação, a terça-feira, 10 de agosto, pelas ruas características da cidade, os produtores do Consórcio Doc Orcia, representando Val d’Orcia no contexto internacional, darão as boas-vindas aos turistas e amantes do vinho em a atmosfera sugestiva do Pietramontovial.

Os campeões indiscutíveis serão as histórias dos donos das empresas que servirão e valorizarão seus vinhos em uma noite excepcional. O acompanhamento musical irá definir o belo cenário com um concerto ao pôr-do-sol e o concerto do The Fullertones Band Rock agendado para as 21h30. Para a ocasião, a vila será enriquecida com carros antigos e motos, enquanto restaurantes vão oferecer menus tradicionais e não apenas com grupos especiais com degustações de vinhos Doc Orcia.

À noite, é necessário reservar de forma totalmente gratuita no portal Albaetramontofestival. O encontro é na Piazza il Vecchietta, Piazza Unità e Borgo Vittorio. INFO: Tel: 393.2928956 – [email protected]

GAIOLE EM CHIANTI (Siena) – Domingo, 8 de agosto no coração de CHIANTI CLASSICO

No domingo, 8 de agosto, a partir das 19h, em Gaiole in Chianti, importante centro da região de Chianti Classico cercado por castelos antigos e igrejas românicas, haverá uma edição renovada de Calici di Stelle em nome da degustação de vinhos Chianti Classico Docg programa e produtos locais mais típicos; Tudo com acompanhamento musical. A iniciativa está sendo organizada pelo município de Gayuli de acordo com os regulamentos atuais da Covid-19. Para todas as informações sobre as características do evento, é possível entrar em contato com o posto de turismo de Gaiole in Chianti. INFO: Tel. 0577.749411 – [email protected]