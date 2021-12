O triste revés de San Marino

Embora haja uma ligeira diminuição de casos na Alemanha, Omicron tornou-se a cepa dominante em Portugal, onde mais de 10.000 casos Covid foram registrados diariamente nas últimas 24 horas. Portugal é um dos países com maiores taxas de vacinação do mundo. “A variante Omicron já é prevalente em Portugal, correspondendo a 61,5% dos casos, a partir de 22 de dezembro”, afirmaram as autoridades sanitárias.

Caso San Marino

Infelizmente, nas últimas semanas, houve um golpe da Covid em relação a San Marino, um golpe inevitável supressão das regras. Apenas 4 jantares por mesa, entrada individual no supermercado, mas também máscara obrigatória a partir dos 6 anos para eventos ao ar livre, com multas de 300 a 2000 euros para quem infringir as regras ou certificados de visita. 2022 não atingirá o ritmo de Dança de Titã, pois o decreto de ontem, que vigorará até 5 de janeiro 31, cancela qualquer festa dançante, desencorajando fortemente até mesmo em residências particulares, e efetivamente estende o estado de emergência até 30 de abril. Excelente também para karaokê e todas as iniciativas que envolvam confraternizações. Portanto, o governo não esperou para quebrar as críticas que também surgiram nas fileiras da maioria com a Domani Motus Free. Seguindo em frente, a linha dura se destaca, dado o crescimento exponencial das infecções. Que registrou nas últimas 24 horas 90 novos casos positivos, o que resultou em 875 casos ativos, dos quais 29 foram internados no hospital público. Desta forma, todas as hipóteses discutidas para os dias são realizadas, exceto para a extensão do corredor verde. Assim, no esforço de construir uma ponte para um estado de normalidade ainda distante, a República acordou ontem rodeada das imensas pressões do Natal. Em detalhes, o acesso a supermercados e lojas de descontos só é permitido para um membro por família. Para os operadores do setor, o mascaramento também se torna obrigatório, enquanto os beneficiários são excluídos. Para garantir o cumprimento das regras, serão realizadas verificações aleatórias pelo corpo de polícia, com o objetivo de evitar esperas e filas. Entretanto, a máscara será obrigatória a partir dos 6 anos mesmo ao ar livre, no caso de eventos, incluindo feiras de Natal, e em qualquer caso se uma distância de pelo menos 1,5 metros for impossível. Mas não só.

Hardware reforçado

Dispositivos avançados, ou seja, máscaras FFP2, em transporte público (exceto para alunos menores de 12 anos, quando a capacidade é parcial) e em espaços fechados sem distância, incluindo locais de trabalho. Enquanto isso, para esfriar a curva da epidemia, pare na coabitação: em vários restaurantes e clubes, as mesas, separadas por uma distância de um metro, vão hospedar no máximo quatro pessoas, senão coabitantes.

Enquanto o uso de saunas e banhos turcos é congelado, cada quarto deve exibir uma placa na entrada mostrando o número máximo de pessoas aceitas juntas, um esclarecimento que também se aplica aos elevadores, onde é necessária uma distância mínima de um metro entre usuários. .

Cleaver Stroke para clubes de diversão ou eventos esportivos e culturais: para ingressar em um dos certificados de saúde fornecidos além da máscara deve ser apresentado sem ultrapassar 50% da capacidade. E novamente: qualquer empregador poderá solicitar absorventes internos às suas próprias custas, mas terá que preferir um trabalho inteligente e, em vez disso, dar férias remuneradas e licenças com prioridade para pessoas com deficiência, pais de menores ou trabalhadoras grávidas.

reuniões remotas

Por outro lado, é necessária a realização de reuniões ou reuniões à distância e, caso isso não seja possível, por exemplo, para solicitar uma votação presencial, apenas deverá ser coberta 50% da capacidade máxima. Na frente da escola, durante o período de emergência, também é dada a possibilidade de perda de admissão à creche.

Por último, os mesmos motivos que motivaram a política de restrição garantem penas de 300 euros pelo incumprimento do decreto. Stangata que sobe para € 2.000 pela falsificação ou apresentação de documentos de saúde falsos ou afiliação a terceiros.

E em caso de reincidência pelos operadores econômicos no prazo de 30 dias, além das penalidades, a licença será suspensa imediatamente por 15 dias.