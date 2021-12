Gianmaria Antinolfi “Um rato saltou sobre mim!” / “Então ele começou a andar pela casa de GF VIP e ..”

Um pequeno rato invadiu uma casa Big Brother VIP Nas últimas horas, assustador Janmaria Antinolfi. O gentil empresário, em uma conversa alegre Giacomo Ortis e Sully SorgeEle contou o que aconteceu algumas horas antes, ao entrar no centro de confissão. “Eu estava indo para o centro de reconhecimento e em algum momento ele pulou em mim. Eu pulei para trás e ele começou a andar pela casa”, divertiu o competidor Givino, imitando o vôo de um rato.

Giacomo Ortis ainda está apavorado, claramente tremendo ao pensar em um encontro próximo com um convidado indesejado. Enquanto isso, nas redes sociais, escavações e piadas estão explodindo de internautas, indicando falta de higiene dentro da casa VIP do Big Brother.

Gianmaria Antinolfi narra um encontro próximo com o Rato no Centro de Confissão

História do Janmaria Antinolfi Ele também impressionou o público VIP do Big Brother. Como dissemos, muitos internautas não acharam o episódio muito engraçado, pelo contrário, focaram nas condições sanitárias da casa. Além disso, alguns usuários mencionaram que episódios semelhantes ocorreram em versões anteriores. E também há quem, entre um comentário e outro, ouse que um encontro de perto com o Ratinho seja uma espécie de presságio para a milésima entrada de um novo competidor. É improvável que essa hipótese se concretize, visto que no momento a virada do programa foi amplamente contornada e o elenco já foi significativamente reabastecido após a despedida de alguns competidores por conta das festas de Natal.

