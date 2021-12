“Don’t look up”, a recensão do filme Netflix em streaming e al cinema :: Blog su Today. “Don’t Look For”, Netflix Movie Show in Cinema Live :: Sue’s Blog Today

Em 24 de dezembro, foi finalmente exibido na Netflix, após ser lançado nos cinemas no início deste mês. não procure, um filme do gênero “filme de desastre” com heróis Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence Junto com um alinhamento impressionante de grandes estrelas de Hollywood, de Meryl Streep uma Cate BlanchettDar Timothée Chalamet uma Jonah Hill E muitas outras coisas.

Nas semanas e meses que antecederam seu lançamento, não procure Muito se falou: por sua história – dois cientistas tentando alertar o mundo do impacto iminente de um cometa capaz de aniquilar a Terra – por causa de sua incrível tripulação e uma série de contos do grupo (como aquele em Meryl maltratou Streep a princípio porque seus colegas as chamavam de “cabras”, que significa cabras, mas simboliza “as maiores de todos os tempos”; ou como aquela sobre Lawrence que queria fumar um baseado para se identificar com seu personagem).

Por essas razões, o hype – ou esperar – para não procure Estava nos níveis mais altos. Agora, depois de assisti-lo, apresentamos a vocês a nossa crítica do filme, que também tentará responder à pergunta “Mas no final foi mesmo a obra-prima que todos esperavam ver?”.

Não procure um filme la trama del

Pode ser dito em um sentido interno não procure Existem vários pequenos filmes. A primeira começa com a estudante de doutorado em astronomia Kate Dipasky (Lawrence), que acidentalmente descobre um cometa, e o mostra a seu professor Randall Mindy (DiCaprio), que percebe que o asteróide está destinado a colidir com a Terra em seis meses, com consequências mortais para todos. Organismos.

Os dois chamam a atenção do Dr. Oglethorpe (Rob Morgan), o chefe da Agência de Defesa Planetária, e da NASA, mas quando são recebidos na Casa Branca, a presidente Janie Orlean (Streep) e seu filho porta-voz Jason (Hill) empurrá-los para fora enquanto eles se preocupam ainda mais com as eleições de meio de mandato.Eles estão preocupados com uma catástrofe iminente.

E aqui começa o segundo filme, em que cientistas participam de um tour pela mídia para persuadir o público: para falar a verdade, a profissão de professor. Mindy tem um toque pessoal decente, enquanto Dibasquez não consegue superar os memes que a provocaram por seu acesso de raiva durante o show da tarde.

O terceiro filme começará quando, envolto em escândalo, o presidente Aureliano convidará os dois a montar uma missão para finalmente salvar a Terra (e a face), mas paramos aqui na sinopse e convidamos você a assistir Anúncio oficial Do filme que postei no YouTube, Netflix Itália.

Não procure os possíveis significados do filme

Existem muitas teorias e interpretações alegóricas deste filme em que estudiosos alertam a humanidade sobre uma catástrofe iminente e perigosa, mas são ignorados ou subestimados pela política e pelas pessoas em geral.

O jornalista Fabrizio Rondolino, por exemplo, falou sobre não procure Como “o documentário científico mais preciso sobre a pandemia”, para sublinhar como, nos últimos dois anos, a voz da ciência foi fortemente ofuscada pela voz da política e do sentimento público.

A teoria mais comum para explicar este filme, retomada entre outras Entretenimento semanal, que veio com base na catástrofe astronômica narrada por Adam McKay (diretor deste filme, bem como da série de TV) Sucessão) é uma metáfora para o debate global sobre as mudanças climáticas e suas consequências para o nosso planeta.

Sim, em resumo, o asteróide representará as dramáticas mudanças climáticas que estão ocorrendo, e a indiferença às reações aos avisos dos cientistas será algo que todos provaram, de uma forma ou de outra, nos últimos anos.

Seja o que for, não pode ser negado não procure Reflete uma situação bastante comum na sociedade atual, influenciada por dramáticos avisos e ameaças de que ele não se importa mais, e semeia uma esperança ilusória de que de alguma forma tudo dará certo ou, em qualquer caso, o desastre afetará aqueles que vierem depois de nós. Nesse sentido, o filme realmente acertou em cheio.

A menos que ele nos convença totalmente do filme

Pombo não procure Não nos convenceu muito, entretanto, e reside em sua habilidade de contar uma história enquanto mantém um equilíbrio de elenco superior. Em termos práticos, se pudéssemos lidar com o dinheiro, pareceria que McKay não conseguiria manter todas as cartas em sua mão, perdendo algumas peças ou tirando vantagem de alguns ases.

Sem olhar para ele, por exemplo, ainda em fase de divulgação do filme, entre os nomes estava também Matthew Perry, Chandler amigos Visto ser interrompido então, a impressão é que o diretor e o roteirista foram longe demais ao reunir muitas estrelas sem ter falas com significado suficiente para todos. E assim, para Jonah Hill que consegue esculpir seu espaço, há Chalamet e Blanchett aparentemente “sacrificados”, enquanto Ariana Grande E seu namorado (no filme) Kid Cody parece estar envolvido na trama apenas para atrair um público mais jovem.

Da mesma forma, Mark Rylance, como CEO da BASH de Zuckerberg, desempenha seu papel perfeitamente, mas Rob Morgan parece ter se sacrificado um pouco no papel do professor Oglethorpe.

Brevemente, não procure Isso meio que deixa a impressão de que um filme mais consistente poderia ter sido feito, se focássemos mais na história e menos nos atores. No entanto, é inegável que o resultado final ainda é um excelente acabamento, mesmo que provavelmente não seja o melhor.

Avaliação: 8