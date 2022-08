O que fazer no fim de semana Caserta e na província

arte

Na aldeia de San Rossi, Carinola, o festival Lunarte voltou na sexta-feira com uma noite artística intitulada “Fantoutama – No Celebration of Nowhere”. Muitos artistas estarão participando do evento, de Bambi Kramer, autor e ilustrador de quadrinhos, a Yele, a ativista visual de 84 anos.

Herança cultural

No sábado no Palácio Real de Caserta recordam Maria Carolina da Áustria e Maria Amália da Saxónia no evento “Noite das Rainhas”. Para a ocasião, os apartamentos históricos estarão abertos das 19h30 às 23h30, sendo a última hora de entrada às 22h15.

música / 1

Onze concertos, dezoito músicos, seis locais, oito horários. Tudo isso para “Concertos de uma noite de verão”, apresentado por “Un Borgo di Libri” agendado para a noite de 15 de agosto, véspera da Assunção da Virgem, na vila medieval de Casertavecchia.

música / 2

Domingo é o segundo de dois eventos “Musica & Green”, concertos em Castelluccia no Parque Real do Palácio Real de Caserta propostos pela Sociedade Anna Gervolino e pela Orquestra de Caserta. O protagonista é o quinteto de metais Les Brasseurs: cartões postais em áudio da França, Itália e América com música de Rossini, Verdi, Ducas, Gershwin e jazz tradicional.

música / 3

Na sexta-feira na Arena dei Pini na Baia Domizia, o rapper napolitano Luché passou por aqui com sua turnê “Dove fly the eagles”, nome do álbum lançado pela Sony Music Italy/Columbia Records em abril passado e certificado pela Disco d’Oro.

música / 4

Para a segunda versão da música “Forestàte” em Tora e Piccilli, na aldeia de Foresta, a Arena Alessio sobe ao palco na sexta-feira com “Marco Polo”, uma viagem imaginária à música italiana entre vários estilos. Será acompanhado por Arcangelo Michel Caso (contrabaixo e violoncelo) e Rafael Vitilo (guitarra e palhetas portuguesas).

música / 5

Entre os DJs mais famosos do mundo, no domingo David Morales fará todos dançarem na Arena dei Pini na Baia Domizia. Seu djset começará às 21h30.

Festivais

A partir de sexta-feira em Goya Sanitica, há o Festival dos Sabores Antigos. Até 16 de agosto no centro da cidade, experimente produtos típicos locais e pratos tradicionais, desde massas caseiras frescas à base de cogumelos porcini Matese até pimentos recheados. Haverá música e animação para os mais pequenos.

Ofertas

Sábado Comédia na Arena di Pini na Baia Domizia com o espetáculo “Um dia de repente” do ator e diretor Biagio Izzo. Com ele no palco Mario Porveto, Francesco Procopio e Rita Corrado.

tradição

Sabores do Passado em Santa Maria Capua Vetere, onde no sábado as padarias e confeitarias da região oferecerão o tarallo del Assunta, uma sobremesa típica local tradicionalmente preparada para a Festa da Assunção. Atendimento na Piazza Mazzini a partir das 18h.

