GF Vip 7, Samantha Curcio se juntará ao elenco? O ex-tronista admite: “Fiz o teste, Signorini ficou emocionado”

ex-tronista homem e mulher, Nas redes sociais, Samantha Curcio revelou que fez teste para Grande Irmão VIP 7.

Ela foi uma das maiores heroínas das versões anteriores do programa de namoro mais popular na telinha, idealizado e apresentado por Maria De Filippi no Canale 5, homem e mulher. Nós estamos falando sobre Samanta Curcio.

Um ex-tronista da Campânia, depois de uma longa jornada no parterre, escolheu um pretendente Alessio Sinicola. Mas entre os dois, terminou no verão passado, com acusações mútuas e tiros envenenados nas redes sociais.

Samantha Curcio está desaparecida há algum tempo na TV, mas pode voltar em breve. onde ela está? Para revelar foi a própria ex-Tronista: aqui estão suas palavras.

Palavras de Samantha Curcio

Em uma série de stories postados em sua conta oficial do Instagram, Samantha Curcio responde as dúvidas de seus fãs. Um usuário perguntou qual teste foi feito para a próxima versão do Grande Irmão Vip. O ex-Tronesta respondeu: “Como foi? Depende do seu ponto de vista. Do ponto de vista humano, acho muito bem.” Alfonso ficou emocionado e deu muitas risadas. Quanto a compartilhar, penso mal, não sou fofoqueira, nem durmo com pessoas que não me interessam até acabar nas capas. Prefiro fazer um trunfo com minha avó.”

Mais tarde, Samantha Curcio esclareceu que atualmente está solteira: “Eu gostaria de te contar uma bagunça, mas eu estou realmente solteiroForte e muito calmo emocionalmente. A prática de ‘observar as pessoas’ saudável (em resumo, estou revirando os olhos).”