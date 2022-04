“Com Loredana não quero mais fazer isso…”

É hora de avaliar o Al Bano. A começar pela sua vida privada e, em particular, pelo seu casamento com Loredana Lecciso. Aqui estão as palavras dele.

Você quer levar Loredana como sua noiva? Não, obrigado. Assinatura de Bano. O cantor de Cellino San Marco e a showgirl em abundância estão juntos há mais de vinte anos e também tiveram dois filhos – Jasmine e Albano Jr., também conhecido como Bedo -, mas ainda não se tornaram marido e mulher. porque? A ex Romina estava cansada da polêmica e do background diferente, e resolveu tirar algumas pedrinhas de seus sapatos.

A confissão íntima de Al Bano

convidado na sala muito certo De Sylvia Tovanen, Al Bano sustenta que a relação está indo bem com soubrette, mas ele prefere nunca mais voltar ao altar para um juramento de amor eterno, após o doloroso divórcio de Romina Bauer.

Casar comigo de novo?Eu já fiz isso – disse Albano -. Casamento em vida é o suficiente. O casamento era lindo, mas depois veio o divórcio. Não quero mais viver uma experiência assim, não amei nada. O importante é que haja um casamento mental, graças a Deus Existente”.

A experiência da separação marcou claramente o Al Bano no fundo, e o técnico de 78 anos, ciente dessa dor, quer evitar totalmente o risco de reviver o mesmo pesadelo com Loredana Lecciso (e com E o resto da família). Além disso, a expressão “casamento mental” foi usada várias vezes pela soubrette da Puglia nos últimos anos. Depois de muito atrito, incompreensão e alienação, o casal finalmente consegue encontrar um equilíbrio, sem a intenção de incomodá-lo de forma alguma.

Quanto a Romina, ela afirmou recentemente no Instagram que está cansada da mídia falando sobre sua história com Albano como se fosse uma novela ou uma série de TV. E diz que não tolera esse circo midiático: “Há mais sofrimento. Se eles querem assim, que façam assim. De qualquer forma, as redes sociais não vão mudar minha vida. … “. o segredo? Não se preocupe, olhe e continue parafraseando o Poeta Supremo. Eles vivem felizes desde então…