Mail nunca imaginei

A magia de receber a mensagem não se perde com o tempoMesmo neste momento cada vez mais digital. O mundo das cartas postais foi e ainda é economia, política, sociologia e cultura.

O mesmo pode ser dito de um de seus símbolos, a saber Selo. E por trás disso séculos de civilização, das mensagens babilônicas aos fenômenos atuais do comércio eletrônico. Com isso em mente, Mesa dos CorreiosAs propostas – graças a colaborar com Museu Histórico das Comunicações (Ministério do Desenvolvimento Econômico) – A primeira rodada de conferências digitais, que terá início no dia 12 de abril, visa esclarecer os mil e muitas vezes imprevistos que estão se espalhando no setor de forma gratuita para todos os interessados.

Para interferir em seus conhecimentos e competências, aqueles que fazem do setor um instrumento de arte, conservação, cultura e entretenimento. Apelido:Never Imagine Mail, ” por seis segundas-feiras consecutivas das 6 às 19 horas através da plataforma Zoom.

O link para acesso às reuniões deve ser solicitado em [email protected] Cada partida durará aproximadamente 60 minutos

o programa

12 de abril – “O Museu, a família Tasu, o Território: um vínculo inseparável”. Palestrante: Michela Goboni, operadora de História Cultural e Postal do Tasso Museum. Kerata Cornello (Bergamo), uma das aldeias mais bonitas da Itália, preserva um legado especial e se tornou um exemplo maravilhoso e duradouro de marketing regional. Foi aqui que nasceu a família Tasu, cujos membros, entre os séculos XIII e XVIII, estiveram entre os mais importantes empresários postais da Europa.

19 de abril – “Marco De Marche e Rosa Corioni: Aspectos e Sentidos do Patrimônio Cultural Filatélico”. Palestrantes: Ilaria de Palma, o conservador e filatélico Giacomo Bottacci. O Museu do Risorgimento em Milão, no Palazzo Moriggia, abriga uma coleção de selos histórica e importante, doada em 1936 por Marco de Marquês (1872-1936) e o protagonista, em 2016, do projeto de consolidação e redes entre os setores público e privado .

26 de abril – “A arte do correio para liberar a liberdade da comunicação criativa” Palestrantes: Mail artist Ruggero Maggi e fundador da Galeria Virtual Italiana de Arte Contemporânea Sandro Bongiani. Arte postal … Comunicação criativa, movimento artístico, fenômeno social, engajamento poético … Sim, a arte postal é tudo isso. Mas há também outro aspecto importante: o desejo de não se alinhar com o mercado (ser claro no mercado de arte) que sempre impede a verdadeira pesquisa artística. Desde a sua criação em meados dos anos 1960, a arte postal, graças sobretudo a Ray Johnson, espalhou-se pelo mundo como uma rede verdadeiramente internacional, permitindo a livre circulação de ideias, arte e cultura underground.

3 de maio – “Pronto, Casual, Vá! Viaje sem Viagem de Cartão Postal”. Palestrante: Julia Nikoli, uma das diretoras do grupo “Postcrossing in Italiano” no Facebook. O fenômeno digital da pós-hibridização foi criado pelo português Paulo Magalhães em 2005 e hoje inclui 800 mil pessoas em 207 estados, prontas para enviar (e receber) cartões postais reais para estranhos. Mais de 60 milhões alcançaram a meta até agora.

10 de maio – “Festival de Mensagens – Dezesseis Anos de Paixões (História, Projetos, Figura)”. Palestrante: Organizador Luca Carmenati. Desde 2004, o Festival de Letras oferece todos os anos, entre outras coisas, um concurso em que os participantes devem escrever um discurso em papel sobre um tema específico, no qual participam centenas de pessoas, especialmente mulheres e crianças. E permite que você descubra aspectos que muitas vezes estão ocultos e não totalmente claros. O tópico atual é “Uma mensagem para a escola – histórias que se encontram ao longo dos anos e das gerações”

17 de maio – “Coleta de selos contra espionagem”. Palestrante: Autor de “Top Secret – O Pivô Contra os Aliados” Giorgio Lendro. Os selos não são usados ​​apenas para pagar um serviço, e os cartões postais não são usados ​​apenas para enviar saudações: o exemplo da Segunda Guerra Mundial onde os selos e os cartões postais também se tornaram portadores de propaganda política e de guerra.

A ideia da “Tabela Postal” nasceu como ideia em 2018 e foi fundada como apoiantes do Instituto Onlus “Aldo Cecchi” de Estudos Postais Históricos, da União Filatélica Italiana de Jornalismo e do jornal postal electrónico “Vaccari News”.