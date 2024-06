2024 Sem nome, Angelina Mango não esquenta. O melhor e o pior do dia1

Anoni Brianza – Décima Edição de Festival de Música Anônimo La Nova Poncia Polo Club em Annone.

Há muitas novidades para este grande evento musical global, a começar por O estacionamento é gratuito e a uma curta distância localização. É certamente uma iniciativa bem-vinda, concebida para evitar as multidões que ocorreram nas edições anteriores, mas deixou amplas oportunidades para as pessoas mais rudes abandonarem o torneio a caminho do torneio. VNM Garrafas de Vidros, latas e outros lixos. Também entre as inovações mais apreciadas está a distribuição de água gratuita dentro do festival, através de dispositivos dispensadores que garantem aos espectadores a oportunidade de encher as suas próprias garrafas de água. Todos estão felizes: o meio ambiente e as pessoas pagam.

A edição de 2024 também conta com espaços bem maiores do que nos anos anteriores, com áreas organizadas de forma diferenciada para destacar Cinco etapasque recebeu desde o início da tarde até tarde da noite os artistas: JD Stage, Nameless Tent de Molinari, Live Stage de Garnier Fructis, Red Bull Unforeseen e Heineken The Offline Experience.

Passando para os músicos, há muitos grandes nomes no primeiro dia. No palco JD, as atuações foram especialmente apreciadas Benny Benassi E Alesso, antes do grande final com justiça. Grande expectativa também Motivaçãomesmo que o horário do show (16h às 19h) tenha recebido menos aplausos do público. A música eletrônica techno da Suíte Molinari ecoou sem parar até meia-noite, quando a noite terminou Marlon Hofstadt. Muitas mãos no ar e danças selvagens também Luca Agnelli.

No Live Stage o nome mais aguardado era… Angelina Manga, um novo vencedor de Sanremo. Uma atuação enérgica da cantora que, não fossem as frases-chave, não pareceria ter conseguido envolver plenamente o público sob o palco.

o programa NMF de hoje

Essa noite Voltamos a dançar e a cantar com dezenas de artistas prontos a actuar, na esperança de que o tempo aguente e não estrague a festa.

