Netflix, Portugal e assinantes fogem após interromper compartilhamento de senhas

Começamos a ver os primeiros sinais de insatisfação com a decisão Netflix Para evitar esta prática que foi generalizada no passado Compartilhe sua assinatura Com outras pessoas, para dividir os custos. A partir do mês passado, a Netflix proibiu o compartilhamento de contas com pessoas que moram fora de sua casa. Em suma, independentemente do grau de parentesco, laços de amizade ou qualquer outra coisa, para compartilhar Netflix com outras pessoas é necessário que todos vivam sob o mesmo teto.

De acordo com um estudo que ele conduziu Bstream Publicado pelo jornal português Público No Assine a Netflix em Portugal Esperava-se que diminuísse mais de 13% durante os primeiros quatro meses de 2023, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Entre novembro de 2022 e fevereiro de 2023, a diminuição do número de assinantes foi de 4,6%. Esta descida poderá ter sido influenciada pelo anúncio em Fevereiro de uma alteração iminente nas políticas de partilha de contas. Lembramos que embora a interrupção da partilha de palavras-passe em Itália só tenha ocorrido recentemente, em Portugal, Espanha, Nova Zelândia e Canadá esta nova funcionalidade foi introduzida há alguns meses.

Esta nova política também levou o Dr.Diminuição do número de usuários Netflix na Espanha, com uma perda de mais de um milhão de assinantes no primeiro trimestre de 2023. Embora a gigante do streaming não divulgue números de assinantes, segundo medições da Marktest, a Netflix continua a ser líder no mercado português de streaming: está presente em 77,6% dos lares utilizando pelo menos um serviço de streaming, seguido pelo Disney+ (56,5%), HBO Max (50,6%), Prime Video (50,4%) e NOS Play (47,1%). Cerca de um terço dos portugueses (33,4%) com mais de 15 anos subscreve pelo menos um serviço de streaming.

