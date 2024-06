Giovanna Civitello revela na melhor das hipóteses a confissão de Amadeus: “Ele voltará para Rai”

Depois daquele instantâneo social de Giovanna Civitello, surgiu uma nova indiscrição em relação ao Amadeus. Os fãs ficaram surpresos com o que leram. É verdade que Ama retornará para Rai?

Amadeusdepois de muitos anos opinião Está oficialmente perto da Viale Mazzini. O anfitrião concluiu assim o seu contrato e, após as férias de verão, estará pronto e entusiasmado para “se lançar” numa nova aventura no Canal 9.

Independentemente do que aconteça depois do verão,…opinião geral Ele está claramente dividido entre aqueles que aceitam sua escolha, aqueles que estão irritados, aqueles que o seguirão no novo canal e aqueles que estão prontos para ver quem ocupará seu lugar com Mãe Ray.

Resumindo, o clima está muito tenso nas redes sociais e demorará muito até que isso aconteça Público fiel Esta mudança, que ocorreu repentinamente, pode ser compreendida. Não importa sua carreira, Ama sempre poderá desfrutar do amor de sua família e do fato de que eles estarão sempre ao seu lado.

É justamente isso que une Amadeus e sua esposa por causa desta grande união Giovanna Civitello O caos estourou entre os membros. Depois dessa foto, os seguidores explodiram e surgiu um boato de que Sebastiani mudaria de idéia. Mas isso seria verdade?

Amadeus retorna para Rai?

depois disso Amadeus Ele esvaziou seu armário no Viale Mazzini, muitas coisas foram ditas, pois houve muitos fãs que acusaram Ray de não conseguir ficar com o anfitrião e outros, irritados com Amma, apontaram para ele que “aquele que sai do velho caminho para o novo…”.

Claro que todos podem dizer o que quiserem, mas como deveria ser opção Cabe ao interessado, que tem todo o direito de viver a sua vida como bem entender. Ainda não se sabe o que acontecerá no Canal 9 com a conhecida emissora, embora saibamos muito bem que sua esposa, Giovanna CivitelloEle permanecerá na emissora estatal e continuará sua colaboração com Antonella Clerici em, É sempre meio-diaa partir de setembro.

Comentários sobre a postagem de Giovanna Civitello

Não importa o que os fãs possam pensar, a opinião é o que mais importa para eles AmadeusClaro que é para sua esposa Giovanna Civitelloque revelou amplamente seus pensamentos com uma foto social deles juntos: “Orgulhoso de você”.

Essas palavras se seguiram Uma série de comentários Por fãs do casal. Entre as várias palavras, lemos também as palavras proferidas por muitos utilizadores a propósito da despedida de Amadeus a Ray. Há quem tenha escrito:Ele retornará para Rai“, “Ray vai notar… é uma pena para ela”, “Ela fez um bom trabalho”, “Não será a mesma coisa, infelizmente” etc. Então, por enquanto, por mais que os fãs estejam esperando por um devolver Ama à emissora nacional parece impossível, então para todos aqueles que querem continuar a acompanhá-la, como muitos fãs sugerem, será simplesmente o suficiente. Para mudar de canal.