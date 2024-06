Brinquedo Milo carro-chefe da Bandai, acordo assinado com DeAPlaneta Entertainment

Em pouco mais de um ano De Planeta Entretenimento Conseguiu firmar diversos acordos para expandir a franquia globalmente Milo. Uma série pré-escolar de sucesso foi produzida Quarta parede Em cooperação com De Planeta Entretenimento Atualmente é transmitido em todo o mundo e cresceu para Até onze acordes Licenciar e conquistar três continentes.

Os programas de licenciamento incluem uma vasta gama de produtos relacionados com a moda, como vestuário e acessórios, fabricados pela marca espanhola Mãe e uma coleção de lingerie e roupas urbanas que ela criou Moda Reino Unido. O mundo dos personagensEm vez disso, irá conceber uma gama de produtos têxteis-lar para o Reino Unido e a Irlanda.

No sector editorial, foram assinados até agora três acordos e outros acordos estão em negociação. Editorial de Planeta Junior e Penguin Random House Portugal Uma coleção de livros escritos por ele será publicada sucessivamente Milo Em Espanha e Portugal. Editorial Planeta Mexicana Publicará uma ampla variedade de livros para ler, colorir e audiolivros, que serão vistos tanto na América Latina quanto nas regiões de língua espanhola dos Estados Unidos.

Graças à parceria Milo E TONIES LIMITEDSerão criadas figuras de Tony para o personagem principal que reproduzirá música e conteúdo de áudio através do Toniebox. As figuras Tonies da MILO serão vendidas no Reino Unido, França e vários países de língua francesa. a sociedade Marcas CYP Lançará uma linha de acessórios na primavera de 2023 que permitirá que meninos e meninas levem Milo, seu novo personagem favorito, para a escola. Esta linha de acessórios será vendida em Espanha, Portugal e Andorra.

Entre os acordos recentes que enriquecem o plano de licenciamento, podemos citar o acordo celebrado Educar BorasQue lançará jogos educativos e quebra-cabeças 2D durante o segundo trimestre de 2023.

A expansão global da propriedade intelectual é assegurada graças à aliança com WP Brands, Lotus Global Marketing LATAM, Lotus Brasil, Agentes internacionais que cuidam da gestão e promoção da marca em seus respectivos territórios, respectivamente, Austrália, América Latina e Brasil.

Na Itália

Além de Ravensberger Verlag GmbH Desenvolverá jogos de tabuleiro e habilidades manuais milo, Que será vendido em quase todos os territórios europeus (Espanha, Portugal, Itália, França, Reino Unido, Irlanda, Noruega, Suécia, Dinamarca e outros países), bem como na Gronelândia.

BandaiNo entanto, a primeira linha de jogos será lançada na primavera de 2023 MiloQue incluirá, entre outras coisas, brinquedos de pelúcia, figuras, conjuntos de jogos, veículos e brinquedos educativos eletrônicos. Acordo com a Bandai também Jogo mestre A região de Melo abrange diversas regiões europeias: Reino Unido, Irlanda, Espanha, Portugal, França, Alemanha e Itália.

Quem é Milo?

MiloCom uma primeira temporada composta por 52 episódios de 11 minutos, é uma série animada com uma estética luminosa e viva dirigida ao público pré-escolar, com um estilo gráfico atrativo e contemporâneo. Milo, junto com seus melhores amigos Lofty e Lark, usam a dramatização para explorar o maravilhoso mundo das profissões (de médico a mecânico, cabeleireiro, chef, carteiro, etc.), apresentando diferentes profissões a crianças e meninas em idade pré-escolar de uma forma positiva e maneira divertida. A mensagem da série é que todo trabalho é ótimo. A qualidade da animação e a importância da mensagem levaram a uma recente nomeação para o MILO, Melhor Série Infantil de 2022 no prestigiado British Animation Awards obtendo um Distintivo de bronze no 2022 New York City Film and Television Awards.

Desde o seu lançamento no Reino Unido no canal infantil Milkshake do Channel 5! Milo Alcançou classificações de audiência significativas. Também está disponível em Meu5a plataforma sob demanda da emissora britânica Channel 5. Desde seu lançamento no Reino Unido em maio de 2021, MILO alcançou 1 milhão de meninos e meninas de 4 a 15 anos com uma audiência média de 53.000 crianças/ e uma participação de 17% (Fonte: BARB, Broadcasters Audience Research Board, fevereiro de 2022). MILO, que já atingiu mais de 4 milhões de visualizações no canal YouTube Oficialmente em inglês, traduzido para outros 5 idiomas: espanhol (Espanha), espanhol (América Latina), italiano, português e polonês. Esses canais têm mais de 9 milhões de visualizações e 3,7 milhões de visitantes únicos.

A série está atualmente em exibição em Espanha (clã da TV), Portugal (RTP), Polônia (MiniMini+ e TV de pulso), Itália (Ray Yoyo, Diagoneor e Visão da Equipe), Austrália (ABC Crianças), Hungria (MTVA), suíço (Índice de Força Relativa), Países bálticos (Kidzone), distritoEx-Iugoslávia (programa de talentos), O Oriente Médio (Jim Jam e Majid), Rússia (ibid.), América latina (Cartoonito e HBO Max), Finlândia (gritar), Suécia (SVT) e República Checa (Chesca TV). A série também será transmitida em Nova Zelândia (TVNZ), Portugal (Canal Panda) e China (Manga TV).

De Planeta Entretenimento Ela gerencia os direitos dos produtos de consumo da série em todo o mundo.

fonte: De Planeta Entretenimento