Ouvimos “Dark Side of the Moon” em áudio espacial e os efeitos do Pink Floyd são incríveis agora

Batimentos cardíacos ao nosso redor, moedas caindo de cima e sons nos cercando. Fizemos a prévia Nova mixagem de áudio espacial para O lado escuro da lua. Os efeitos são sublimes. Eles nos fazem chover de todas as direções, nos atacam pelos lados, nos colocam na frente e não nos deixam (ou seja, sublimes) escapatória. Longo solo vocal de Claire Toure em A grande festa no céu Então é legal, limpo e atraente.

O que é som espacial? Mas o que se entende por som espacial? Spaziale não significa “legal” neste caso, mas é uma técnica que permite simular ambiente de som 3D Através de fones de ouvido ou um único alto-falante (se tiver vários alto-falantes internos). Não apenas os canais esquerdo e direito, como no som estéreo, mas também os canais alto e baixo.

Novos sentimentos para o Pink Floyd Por ocasião do quinquagésimo aniversário desta pedra angular da música (O lado escuro da lua lançado em 1º de março de 1973), a Warner encomendou uma nova mixagem “espacial” ou, mais precisamente, em Dolby Atmos.

Assim, o material gravado entre 1972 e 1973 no EMI Studios em Londres e celebrizado pelos Beatles (mais tarde chamado de Abbey Road Studios) renasceu para Ofereça novas emoções Mesmo para aqueles que colocaram aquele alfinete ou pressionaram aquela peça sem descanso no último meio século. tempo É uma chuva de horas que inunda os ouvidos, A grande festa no céu leva-nos ao sétimo céu, Caixa registradora dinheiro Eles parecem estar ao nosso lado com moedas na mão. Depois, há os ecos e reverberações que deixaram uma marca indelével nessas dez faixas. No entanto, os instrumentos e vozes são menos emocionantes: Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright, Nick Mason e seus companheiros de aventura saem um pouco, não totalmente claros. READ Sermão arruinado pela dor! Matt Willy...

caixa maravilha É preciso dizer que o ouvimos no cinema (Astra dell’Anteo com seus 38 alto-falantes) e seria interessante experimentar como soa o álbum em casa ou em trânsito. Mas nós temos que Aguarde sexta-feira, 24 de março Quando o novo mix “espacial” estiver disponível por meio de dois canais. O primeiro é Maxi Box da Warner está pronta para o 50º aniversário para O lado escuro da luaum envelope surpresa para os amantes da música que Por 300 euros Ele realmente oferece tudo, dois CDs com remasterizações de James Guthrie 2023 e Live at Wembley Empire Pool de 1974, dois LPs, um DVD de áudio e dois Blu-Ray Audio. E aqui, além do mix surround e estéreo de 24 bits / 96 kHz e Dts-Hd Master Audio, encontramos o mix Dolby Atmos.

transmitir também Na ausência de um reprodutor de Blu-Ray de sistema dedicado, sempre podemos abrir este post digitalmente projetado por George Hardy. Também a partir de sexta-feira 24 Apple Music Ele oferecerá a seus assinantes (com fones de ouvido ou alto-falantes compatíveis com Dolby Atmos) o ajuste no áudio espacial.

Som espacial nos anos 70 de volta a O lado escuro da luaEste não é o primeiro tratamento “espacial” que o disco sofre. Além de experimentadores musicais, os Pink Floyd foram exploradores sonoros, Um grupo que prestou muita atenção às suas inscrições (muitos ainda hoje usam seus vinílicos para testes acústicos de sistemas) e se abriu para novos caminhos. Antes do lançamento do álbum, a banda equipou-se com um mixer de 28 canais com quatro saídas quad, a técnica que usa quatro canais (e vários alto-falantes) colocados ao redor do ouvinte para envolvê-los no som. Ante litram som espacial, por assim dizer. E não por acaso Alan ParsonsO lendário Pink Floyd produziu um novo sintetizador quádruplo, lançado no mesmo ano de 1973 e meticulosamente projetado para se tornar um exemplo simbólico das possibilidades dessa tecnologia. A banda nunca concordou em trabalhar assim Teremos que esperar até 2003 para um lançamento oficial do Quadruple. Foi lançado em disco supersônico por trinta anos O lado escuro da lua Mas foi assinado por James Guthrie, Maker a parede. Uma última dica: saiba que você pode ouvir O lado escuro da lua Sincronizado com o filme O feiticeiro de Oz De 1939? O Pink Floyd sempre desaprovou essa prática, mas funciona, experimente. READ A batalha no Campeonato Mundial e Europeu a cada dois anos. Efeito Wenger Corriere

