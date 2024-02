Saiba quem vai mandar Portugal para a Eurovisão

Portugal vai participar na primeira meia-final da 68.ª edição do torneioFestival Eurovisão da CançãoO sorteio também esperava determinar a ordem de atuação dos países concorrentes.

Segundo a organização, o ator português – que será anunciado no dia 9 de março – subirá ao palco na segunda parte do espetáculo agendado para 7 de maio.

Ucrânia, Chipre, Polónia, Sérvia, Lituânia, Croácia, Irlanda, Eslovénia, Islândia, Finlândia, Luxemburgo, Austrália, Azerbaijão e Moldávia também participam na primeira semifinal.

Na segunda semifinal jogarão Áustria, Malta, Suíça, Grécia, República Tcheca, Albânia, Dinamarca, Armênia, Israel, Geórgia, Holanda, Noruega, Letônia, San Marino e Bélgica.

De salientar que a competição está dividida em duas meias-finais e uma grande final, que se realizará entre 7 e 11 de maio em Malmö, na Suécia. Dos 37 países, 31 têm de se qualificar para as meias-finais e seis irão qualificar-se diretamente para a final.

Na final, só há lugar para 26 países: 10 países qualificam-se para cada meia-final e seis qualificam-se automaticamente para a final (os chamados “Big Five” – Alemanha, Espanha, França, Itália e Reino Unido – e os país vencedor da última edição, neste caso a Suécia).

Será escolhida a música que representará Portugal durante o 58.º Festival da Canção, que irá ainda realizar duas meias-finais e uma final, agendadas para 24 de fevereiro e 2 e 9 de março.

A Suécia obteve o “direito” de organizar a 68.ª edição do festival, depois de Loren ter vencido a edição deste ano com “Tattoo”, com um total de 583 pontos. Esta é a segunda vez que a cantora sueca vence o concurso Eurovisão, tornando-se a primeira mulher a vencer o festival duas vezes. Em 2012, fez sucesso com a música “Euphoria”.