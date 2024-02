Portanto, o tumor do rei Charles é o teste mais difícil para o príncipe William

para Luis Ippolito

O príncipe substituirá o rei – que sofre de câncer – nas funções oficiais, abandonando a ajuda da esposa, Kate, que ainda se recupera. O irônico destino do eterno herdeiro que corre o risco de ser um governante passageiro

A doença do seu pai Charles aproxima-o do trono e dá-lhe novos deveres e responsabilidades: mas isto acontece num momento em que ele gostaria de permanecer próximo da sua esposa Kate, que ainda se recupera de uma difícil operação abdominal. E Ao fundo fica a dolorosa disputa com seu irmão HarryQuem se prepara para correr para Londres ao lado da cama do rei .

William ficou feliz em fazê-lo sem compromissos oficiais nos últimos meses: mas ontem isso foi surpreendentemente anunciado Amanhã a cerimónia de investidura terá lugar no Castelo de WindsorEle está vestindo seu uniforme militar. Uma forma particularmente formal de trazê-lo de volta aos olhos do público quando seu pai ficar incapacitado, seguida de um jantar beneficente em Londres, onde fará um discurso: suas primeiras palavras depois que o destino se voltou contra a família real.

Um golpe, é claro, em relação ao seu desejo de cuidar da esposa – e dos filhos -: Kate terá que descansar pelo menos até a Páscoa, mas William não poderá fazer o mesmo enquanto se prepara para assumir o lugar do pai em uma série de compromissos. Na verdade, a agenda do rei é resolvida enquanto o rei passa por tratamentos antitumorais.

Charles não interrompeu completamente os seus deveres reais: ele continua a trabalhar em documentos oficiais e também continuará as suas audiências semanais com o primeiro-ministro, bem como a presidir às reuniões do Conselho Privado. mas Se o rei não for mais capaz de cumprir essas funções, será Guilherme, e não a rainha Camilla, que tomará o seu lugar.. Anna e Edoardo, irmã e irmão de Carlo, também terão um papel mais importante: mas por enquanto não será acionada a medida que os fará atuar oficialmente como conselheiros de estado em vez do rei.