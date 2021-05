Samanta, mande-me um adeus, menino Fustri.

Samanta Togni tem 40 anos, dança, carreira e vida privada

Samanta me coroa Conclui sua experiência a Seus fatos. Depois de apenas um ano conduzindo a dança, a dançarina decidiu que seu caminho estava em um programa Rai2 Pode-se dizer que está concluído. E por sua decisão.

O anúncio vem de colunas novo, Que revelou a ela que ela está pronta para outros projetos e não foi submetida a qualquer pressão para deixar sua transmissão Giancarlo Magali Por apenas uma temporada.

“A experiência no I Fatti Vostri e a relação humana e profissional com Giancarlo Magalli me fizeram crescer, mas decidi não voltar para a próxima versão do programa. Gostaria de focar em coisas novas. Gostaria de um programa onde eu posso tornar minha experiência como dançarina disponível para os jovens. “

Ao contrário de outras ocasiões, Gestão feminina Do programa de sucesso da Rai2, ele é fechado a pedido da pessoa em questão, que já está pensando em algo pessoal para adicionar à sua carreira na TV.

Carreira conduzida inteiramente na montanha-russa, ou seja, Samanta me coroa, Na TV desde muito jovem, obrigado Dançando com as estrelasQue ele deixou após quase 15 anos de residência. Assim, após apenas um ano de mudança de perspectiva, a bailarina traz uma nova reviravolta em sua vida ao impressionar um público que já está acostumado com seu doce atendimento e as aulas diárias de dança que agora estavam ao alcance de todos.

Por trás dessa decisão drástica que ela tomou, pode haver um desejo de se dedicar mais à sua família e ao seu marido, Mario russo, Se conheceu no trem e se casou logo em seguida, verdadeiro amor à primeira vista.

No momento, o nome de seu substituto é desconhecido, embora já se possa supor uma volta Roberta Morris Quem conduziu o programa até 2020. Todo mundo fica em silêncio em primeiro plano Giancarlo MagaliPor outro lado, quem ainda não comentou o anúncio de despedida de Samanta Tojni, que veio inesperadamente a todos.

Não se exclui a possibilidade de regressar à profissão, mas as palavras do interessado revelam directamente uma certa vontade de prosseguir. Carreira na televisão Graças a isso você o tornou conhecido e amado por públicos diferentes e mais amplos, o público que você quer continuar conquistando. Samanta Togni está atualmente liderando seu próprio programa, amanhã é domingo, Que está funcionando com sucesso no Rai2 na manhã de domingo.