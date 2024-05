F1 – F1, Ferrari muda a geometria da parte inferior do SF-24 EVO

Ferrari Ele se apresenta Ímola Com o SF-24Evo. carro de F1 O que ele afirma que provará muito a partir de agora. O objetivo neste sentido é amplamente conhecido: fechar brecha No Red Bull E poder lutar com todos os carros austríacos fim de semana Da competição. Sessões de treinamento gratuitas que serão realizadas nas margens Santerno Eles serão decisivos. Três horas à sua disposição um time Italiano para realizar uma verificação inicial de atualizações. Entenda como o carro se comporta, escolha a configuração certa e melhore o resultado. Resumindo, um grande desafio onde a ruiva quer dar um claro passo em frente.







o concorrente Mas eles certamente não estão assistindo. McLaren Ele já havia melhorado seu desempenho no monolugar na sexta rodada do Mundial, O MCL38 passou por uma verdadeira reformulação em diversas partes do carro. Estamos nos referindo a um procedimento que funcionou bem, a ponto de MCL38 Número 4, aproveitar uma excelente estratégia agregada à parte problemática que ele conhece Verstappen No fundo dele RB20depois Carro de segurança Todos foram recebidos descuido A vitória foi alcançada, a primeira da carreira do jovem piloto britânico.





Seção de entrada do Ferrari SF-24 – Charles Leclerc testando Fiorano

Ferrari Ele terá que provar que uma abordagem agressiva é altamente desejável Frederico Vasseur em F1 pode pagar. contexto”Entrada Tubarão“Copiado de Red Bull Sem dúvida oferece muitas possibilidades para aumentar o valor de um único assento. Dados os regulamentos, esta parece ser exatamente a atitude certa. Resta perceber como será gerida esta abordagem a nível técnico, absolutamente necessária para pressionar os campeões mundiais que, tal como o próprio dirigente da equipa Cavalo saltando Ele lembra que eles sempre jogam todas as sessões no máximo. As apostas aumentam, mas com elas a possibilidade de vitória todos os domingos.













F1, Ferrari modificou a asa inferior e traseira

A parte inferior de Ferrari Passou por diversas alterações, mas a maioria delas não pode ser percebida porque evoluem sob o elemento em questão. Deve incluir algumas alterações na área do extrator e na área inicial do piso SF-24Evo, Onde estruturas básicas de vórtice são criadas para gerar cargas. Pelo que podemos observar, uma das alterações parece dizer respeito à última parte do componente geral, à frente da roda traseira. A seção da escotilha foi redimensionada, com menos massa fluida fluindo para a área inferior do assento único.





A nova caixa da Ferrari SF-24 EVO – GP Imola 2024

Podemos ver isso no gráfico acima, onde a primeira aba está destacada em vermelho, enquanto a segunda está destacada em verde. A fenda ainda existe, embora o seu papel seja limitado. Também podemos notar algumas mudanças na curvatura da próxima parte do piso, sombreado em amarelo. Porém, essas mudanças precisam ser confirmadas com mais fotos da pista. É natural que esta área seja modificada caso sejam atualizadas diferentes partes dos canais sob o carro, pois os técnicos têm que atualizar a geometria da nova estrutura.







A asa traseira também recebeu um leve retoque, como já analisamos durante Exame Seu próprio Fioranode Ferrari, semana passada. Em Maranello eles confirmam o desejo de continuar usando uma especificação única no eixo traseiro, com o qual sempre conseguiram encontrar um bom equilíbrio em todas as pistas que encontraram nesta primeira parte do Campeonato do Mundo. À margem desta lógica, os engenheiros decidiram modificar o chamado Pontas das asas, A fim de aumentar a eficiência aerodinâmica da asa e assim obter alguns pontos de carga adicionais com menores custos de arrasto.





A nova asa traseira da Ferrari SF-24 EVO – GP Imola 2024

Já vimos como esta pequena parte da asa traseira agora tem um formato “pontiagudo” em vez do arredondado. Além de, Vemos esse apoio Pinturas adicional para A planície principal Completamente redesenhado. As extremidades da segunda bobina têm uma curvatura completamente diferente, Necessário para reduzir o efeito na resistência ao rolamento. Ferrari Trabalhei na estrutura dos vórtices finais, Isto com o objetivo de reduzir a sua gravidade e assim reduzir ao máximo as perdas.

Autores: Alessandro Arcari – @berrageiz – Niccolo Arnerich – @niccoloarnerich







as fotos: Scuderia Ferrari – Albert Fabrega – @AlbertFabrega