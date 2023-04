José, temos muitos heróis no estúdio, o Mourinho está a brincar: o Cassano não está aí?

O técnico português fez uma brincadeira durante as entrevistas realizadas após o jogo da Liga Europa entre Roma e Feyenoord. “Temos um estúdio cheio de exemplos de perguntas”, e o ex-jogador de futebol foi acertado.

José Mourinho conta uma piada sobre Antonio Cassano em direto na TV.

“Temos um estudo cheio de exemplos de perguntas, uma linha para estudar”diz o jornalista da Sky conduzindo a entrevista José Mourinho Depois de vencer por 4-1 contra o Feyenoord. Uma difícil vitória impulsionou a Roma às semifinais da Liga Europa, onde enfrentará os alemães do Bayer Leverkusen entre os dias 11 e 18 de maio. Sucesso construído com experiência, inteligência tática e capacidade de atuar em cima dos jogadores do Especial que estão acostumados a tais situações: “É compreensível porque tenho tantos cabelos grisalhos, talvez 150 partidas em competições europeias, já vi de tudo.”

O técnico português pôde finalmente dar um suspiro de alívio e deixar a tensão fluir com uma brincadeira antes de reatar o contato. O repórter ao seu lado concluiu a primeira enxurrada de perguntas, as perguntas acaloradas que o deixaram atordoado ao lembrar como foi difícil dar conta das substituições corretas devido à lesão de Wijnaldum. “Essa mudança me causou problemas porque é uma oportunidade quando eu sabia que, para colocar Paolo em seu lugar, sempre teria que fazer uma mudança de backup.”

O treinador português está em contacto desde o Estádio Olímpico com o Studio Sky.

Roma nas meias-finais e na corrida à Liga dos Campeões na Serie A: A importância da presença de Mourinho no banco traduz-se também na forma como manteve a barra direita nas fases mais difíceis da temporada e é agora colhendo (primeiros) resultados.

Nesse momento, um jornalista da Sky prestou assistência e questionou o estúdio onde Alex Del Piero (em teletrabalho), Beppe Bergomi, estava localizado. Mourinho não deixa tempo até a câmera desligar e diz:“Casano não está aqui, está?”respondendo com um sorriso nos lábios do Especial que tira uma pedrinha do sapato para fazer uma piada sobre o ex-jogador de futebol.

Por que mencionei o ex-jogador da Puglia? Basta voltar a fita e voltar cerca de dez dias para a pergunta e resposta muito difícil entre o treinador e Cassano, que o criticou (e ainda o faz) duramente e o chamou de treinador. “Um homem pobre só sabe como impressionar as massas.”.

Mourinho comenta o bom desempenho da Roma no jogo de volta contra o Feyenoord, no Olympico.

A resposta do Special One veio como um raio: “Ele é quem fala e nem ganhou a Taça Lombardia com o Inter”Palavras venenosas… “Tenha cuidado, então lephachas vêm”. Um gesto que provocou uma resposta irada de Cassano, que negou tudo, a ponto de merecer a anta dourada que acompanhava uma frase colorida: “Seus troféus podem ser colocados em c…”.