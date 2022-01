Milan mostrou o nome usual de Capitão Theo

Tornou-se uma marca registrada de Stefano Pioli (400 fora do banco ontem): o especialista em gols-relâmpago do Milan. Começou em Reggio Emilia com Sassuolo (sempre o protagonista Leão) no torneio passado, e se repetiu neste torneio em Bérgamo (Theo e Calabria compõem a blitz) e em Veneza ontem acertei duas vezes, na madrugada de segunda-feira as fraturas, A defesa de Zanetti. Dois campeões: Theo Hernandez e Leo, o canhoto premiado que abriu caminho para a terceira vitória consecutiva do Milan (10 gols). Em preparação para a partida, os franceses abriram caminho para os portugueses, que haviam desembrulhado o chocolate de Ibra, em frente à porta. Na segunda parte, os portugueses devolveram o favor com Hilal que permitiu a Theo aparecer na área e penalizou o guarda-redes do Venice por 2-0, conforme ele próprio confirmou aos microfones de Sky. A impressão clara é que o Milan – apesar de algumas ausências devido a Covid-19 e lesões – está de volta do intervalo durante o qual perdeu muitos de seus donos, mas recuperou uma energia valiosa, especialmente o talento de Liao.

Já com a Roma, ele entrou no tempo de jogo e colocou a defesa de Mourinho de joelhos. Então, ontem, no primeiro corte e em duas etapas de caminhada na corda bamba. O único perigo que o Milan, dono do desafio, administra, é no final do primeiro tempo com um golpe certeiro de Florentino contra o gigante Henry: Irrati, na hora, julgou a intensidade não digna do pênalti, Mazzoleni varista , o mesmo. No segundo tempo, com o segundo gol relâmpago, o Milan conseguiu a vitória e depois fez a gôndola por 3 a 0 devido a um erro das mãos de Svoboda (expulso) na linha do gol para negar a Hernandez o segundo selo com um pênalti . . Final descontraída e confortável com Tonali cartão amarelo e, portanto, inelegível para o Spezia (mas voltou para a Juventus) e o aparecimento de um jovem primavera, Stanga, zagueiro, nascido em 2002, de Brescia. Se necessário, pode substituir Conte rumo à Sampdoria: assinar hoje.

Uma homenagem a Veneza. O seu treinador, Zanetti, foi breve: “O Milan é uma equipa que pode dar 3-4 golos a todos”. Vale destacar o relato do clube, que costumava divulgar as vantagens do adversário ao invés de publicar fotos do processo disputado. Ele escreveu: “É muito difícil conter Theo Hernandez e um Milan excelente lutando realmente pelo título.” Compreensivelmente, Stefano Pioli também deveria pensar assim, que acabou admitindo: “Não jogar pela copa é uma pequena vantagem, mas certamente não estamos felizes por não estar mais na Champions League.” A última notícia é a sussurrada por Massara, ds: “Não acho que Lil queira vender Botman, teremos que ultrapassar outros clientes.”