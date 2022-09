Roma-Atalanta na TV e ao vivo: onde ver o jogo

Mourinho contra Gasperini pela sétima vez : Até agora não conseguiu vencer o português na Serie A italiana. Em 120 jogos, a Roma venceu 54 vezes e a Atalanta venceu 28 vezes . Mesmo nos dois últimos eu me encontrei com os Giallorossi José Mourinho No banco eles prevaleceram. Somente sob a orientação de Claudio Ranieri e Luis Enrique conseguiram três vitórias consecutivas contra o Bergamo. A Roma é a equipe que mais marcou gols contra a Atalanta no campeonato, 138. Tammy Abraham Ele marcou sua primeira dobradinha no campeonato italiano contra a Atalanta, que foi em 18 de dezembro de 2021 e até agora foram marcados três gols contra o time de Bergamo.

Onde você vê Roma Atalanta na TV

O jogo entre Roma e Atalanta é válido por 7ª rodada da primeira divisãoserá transmitido Domingo, 18 de setembro, às 18h Ao vivo no aplicativo DAZN, disponível na seção de aplicativos do Sky Q. Os assinantes Sky Q (por satélite ou online) que também são clientes DAZN, poderão acessar o show DAZN também por controle de voz, através do comando “Abrir DAZN”, facilmente em um só lugar e em um dispositivo, sem precisar alterar um controle remoto do aparelho. O jogo também é visível na ZONA DAZN, disponível no canal 214 do controle remoto Sky. Para assistir ao canal ZONA DAZN, os clientes DAZN devem aderir a uma determinada opção disponível na área “Minha Conta” do dazn. com. Para se inscrever no DAZN e ativar a opção de assistir ao canal ZONA DAZN na Sky, você precisa acessar dazn.com/sky e seguir as instruções de inscrição