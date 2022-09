Homens contra o relógio mundial ao vivo, medalha de ouro para a equipe Foss da Noruega. A decepção de Jenna: São apenas sete

Estamos aqui. O Campeonato Mundial de Ciclismo começa hoje à noite em Wollongong, Austrália. Os dois contrarrelógios de elite foram imediatamente colocados na agenda, com a Itália já sonhando em sentar no topo do pódio. A partir das 01h35, será a primeira ronda feminina, com as azuis Ariana Fidanza e Vittoria Guazzini, vice-campeã europeia de Trial; Ele foi seguido (a partir das 5h40) pelos homens com o trio de Domenico Avigne, Matteo Sobrero e Filippo Gana, em busca de um trio equivalente às façanhas de Tony Martin e Michael Rogers.