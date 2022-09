Está na final nas Caldas da Rainha

W15 Monastir

Samira Di Stefano alcançou o último capítulo em Monastir valendo $ 15.000 ao derrotar 76 (1) 62 russas Milana Zabrilova. Nas dependências da cidade tunisiana, a jovem de 18 anos de Como irá em busca do primeiro título da ITF de sua carreira.

O Cavaleiro Azul já havia pousado em uma final de concreto em Túnis. Foi Camila Zanolini quem vendeu 76 (6) 64 com a polonesa Emilia Dorska (as duas no sorteio graças a um curinga) no capítulo final do torneio de duplas N-seed. 2 Formada pela jogadora local Diana Chahoudi e pela grega Eleni Kordolami.

Resultados

Circuito Mundial de Tênis Feminino da ITF

“Passeios Mágicos”

Monastir, Tunísia

$ 15.000 – Concreto

12 a 18 de setembro de 2022

Forma singular

primeiro round

Lara Pfeiffer (ITA) b. (WC) Xia Yi Cao (TPE) 60 62

Samira Di Stefano (ITA) b. (Banheiro) Nagomi Higashitani (Japão) 63 61

(P) Zijun Jiang (CHN) b. (P) Nicole Teodoroscu (ITA) 63 75

Kristina Milinkovic (Suíça) b. (P) Alessandra Teodosescu (ITA) 61 75

(2) Zhuoxuan Bai (CHN) b. (WC) Sofia Avatagno (Itália) 62 61

segunda rodada

Lara Pfeiffer (ITA) b. (1) Xinxin Yao (CHN) 61 rit.

Samira Di Stefano (ITA) b. (5) Zongyu Li (CHN) 16 76 (5) 60

Quartos

(8) Milana Zabrilova (Rússia) b. Lara Pfeiffer (Itália) 62 3-0 Aposentado.

Samira Di Stefano (ITA) b. (P) Na Dong (CHN) 63 46 75

Semifinais

Samira Di Stefano (ITA) b. (8) Milana Zabrilova (Rússia) 76 (1) 62

o último

Samira Di Stefano (ITA) c. (2) Zhuoxuan Bai (CHN)

Dobro

o último

(2) Diana Shahoudi (TUN) / Eleni Kardolami (GRE) b. (WC) Camilla Zanolini (ITA) / Emilia Dorska (Polônia) 76 (6) 64