A equipe traz Allegri de volta à parede

em casa Juventus É hora de fazer as contas. Previsível, até doloroso, mas inevitável e acima de tudo salvador, pelo menos na esperança dos adeptos e da direcção, assim como do treinador e dos jogadores que vão para o campo, afinal quem é o principal responsável pela falta de resultados entre as duas equipes. Campeonato e Liga dos Campeões.

Juventus, invicto no campeonato não é suficiente: a crise é real

Derrota interna contra Benfica Na Liga dos Campeões, que autorizou a primeira dupla saída da história dos bianconeri nas duas primeiras partidas da fase de grupos e aproximou o espectro da eliminação, com todas as repercussões da questão no nível. econômico, Sopre a capa ou, se preferir, sopre de baixo do tapete a poeira que foi meticulosamente escondida pelo quarto lugar no último campeonato e porInvicto nos primeiros seis dias da Série A. Agora as dificuldades estão à vista de todos e é hora de um confronto no vestiário da Juventus.

Juventus se justifica, Allegri se justifica: mas a relação com os grandes jogadores no vestiário é uma coincidência

Allegri antecipou sua defesa em entrevista no Corriere della Sera com Mario Sconcerti, onde o técnico do Livorno deixou de lado a máscara otimista que sempre usou nos momentos difíceis de sua carreira, tanto no Milan quanto na Juventus, inclusive após a partida contra. Benfica. Allegri, embora concordando com o projeto de mercado da empresa (que já havia sido adotado no verão), reclamou das dificuldades decorrentes de muitos lesões Desde as primeiras semanas da temporada, bem como o desgaste normal de alguns elementos-chave: “Não posso pedir aos jogadores que correram a vida inteira para continuar tocando a banda inteira”, erupção Allegri, que se queixou da falta de alternativas em pistas. Referência fácil de adivinhar para jogadores como Alex Sandro ou Cuadrado, Mas é claro que os problemas da Juventus também estão presentes em outros lugares, incluindo as difíceis relações entre o próprio Allegri e Dusan Vlahovic, que surgiram já na segunda metade da temporada passada, bem como Anjo Di Mariaque vi com Melek depois do Benfica (“Por que te substituiria?”) é emblemático das visões divergentes a nível tático entre Allegri e Vídeo.

Crise da Juventus, enfrentando a equipe de Allegri: as demandas da comunidade

É provável que isso também tenha sido discutido no confronto da equipe com o treinador após a derrota para o Benfica. A carreira na Europa está em risco, mas não completamente, no campeonato não há equipes dominantes e a Juventus não está longe dos primeiros lugares, mas para devolver o servidor calmo. clareza E a Consistência. E a certeza. É este último conceito, o conceito de “maior certeza” que o grupo mais superou, conforme relatado pelo “La Repubblica”, durante o confronto entre os jogadores e Allegri. “Precisamos de escolhas claras e finais”, chamaram os senadores e muito mais. O que você quer dizer com isso? Treinamento e relacionamento no vestiário ou talvez declarações à imprensa, visto que “verbo de equilíbrio dialéticoPor Allegri, que passou de descrever o jogo com o Paris Saint-Germain como “insignificante” em contraste com o jogo decisivo contra o Benfica” para “importante, mas não decisivo” nem mesmo diante dos portugueses, não passou despercebido. véspera da partida contra o Monza, o obstáculo O último antes do intervalo do torneio que é fácil de imaginar, após o resultado contra o Brianza, as comparações continuarão. Tudo em antecipação ao início de janeiro, quando, com Church e Pogba adicional no motor, devemos ver a Juventus “real”, que Allegri também acreditou durante o verão.