Juventus e Allegri permaneceram. Mas a empresa se protege e pensa em um sucessor: Ranieri, Montero e … todos os nomes | primeira página

Não há ar bom na casa Juventus. O nocaute em casa com o Benfica trouxe Allegri de volta à parede. Em caso de rivalidade entre os adeptos e a falta de resultados, o treinador deve recuperar imediatamente o leme da sua equipa e alcançar uma série de resultados positivos, a começar pelo longe de Monza. Após a partida do U-Power Stadium, haverá uma pausa, um momento útil para recarregar as baterias, restaurar jogadores danificados, mas também Pensando no estado das coisas em Continassa.

Situação Um resultado negativo com o Monza pode pressionar Agnelli e o clube a fazê-lo Mais comentários sobre a posição de Allegri. O banco é sólido, como o próprio treinador confirmou no jogo pós-Champions League. Mas Mais nocautes podem mudar isso. O contrato que liga o ex-Milan à Juventus é longo e pesado, o que é um dos fatores que dificultam seu status. No momento, os bianconeri preferem não oferecer um novo e pesado contrato a outro treinador. Mas, como sempre, o tribunal decidirá.

Nomes Existem nomes elegíveis para um possível substituto para Allegri. exceto o antigo Zidane Eles são considerados fora de perfis orçamentários como os de Pochettino ou contração muscularformadores de estatura internacional e remunerados como tal, As alternativas são variadas. Vem de um cavalo que volta como Claudio RanieriUm nome que certamente será de confiança de Roberto de zerby, Eu saí da experiência na Ucrânia. No Sassuolo anterior, há também Brighton, com quem os primeiros contactos foram positivos. Aqui, em vez disso, a solução interna se enraíza: para elevar o nível da primeira equipe, pode ser Montero. O ex-defensor é treinador PrimaveraConhece perfeitamente o ambiente e é uma solução de baixo custo. A Juventus olha em volta e se protege pensando em todos os cenários…