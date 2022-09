Aí vem as promessas do FIP: é uma etapa histórica

Havia muita expectativa e curiosidade para ver os meninos e meninas do nosso país se enfrentando no cenário internacional, Incluiu a qualificação para as Finais de Promessas do FIP a serem realizadas no Méxicoem Monterrey, de 28 de novembro a 4 de dezembro, coincidindo com o último carro-chefe do Premier Padel, outro testemunho da atenção que queremos dar à classe júnior.

Todos os nossos jovens provaram-se no circuito internacional, com muitas partidas emocionantes, mesmo com duplas que vieram do exterior, como Espanha e Suécia. Um sinal do crescimento do movimento juvenil que pode continuar nos próximos anos para diminuir a distância com as grandes potências e continuar o trabalho de sacrifício e perseverança que unirá a ajuda e o profissionalismo dos professores que acompanharão nossa juventude em diariamente neste caminho atlético.