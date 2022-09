UEFA Europa League: Roma – Helsínquia 3-0 – Futebol

Roma recomeça na Liga Europa graças ao habitual Paolo Dybala Isso elimina os finlandeses HJK Helsinki. Depois de um primeiro tempo ambíguo apesar da vantagem numérica devido à expulsão do capitão convidado Tinho, o Giallorossi, com Goya em campo apenas no início do segundo tempo, ele mudou de cara e se espalhou com a ex-Juventus e dobrou. com peregrinos. 3-0 vem com o tão esperado primeiro gol nos Giallorossi para o ex-jogador do Torino Belotti Esta noite em campo no lugar de Abraham nas Olimpíadas está esgotado novamente.

Para o desafio contra o HJK, o Special One vai para a defesa aos 4, com Karsdorp e Vina de fora. 4-2-3-1 Giallorosso deve então completar um trio de Zaniolo, Pellegrini e Spinazzola atrás de “Gallo” Belotti. A saída do argentino do banco para Dybala esta noite, ele sempre começou no início da temporada. No HJK destaca-se a presença do antigo Chievo Verona e Brescia, Burbarim Hetemag, que jogará a favor do Abobakari. Início lento das duas equipes no início da partida: a primeira concussão de Belotti interceptou um passe errado de Lingemann, o número 11 imediatamente aponta para a porta e espalhado por Tinho pouco antes de entrar na área. Faça o último homem e vermelho (decidido após consultar o Var) para o capitão do HJK ​​que permanece em dez.

Na vantagem numérica, Roma tenta acelerar, mas a bola mais perigosa termina aos pés dos finlandeses há meia hora: defesa da Roma parece distraída, e cruzamento suave do trocarte ao segundo poste, em que Spinazzola perde marcas . De Hoskonen, vá de dentro da pequena área segurando o eixo e terminando na lateral. Então a Roma tentou acima de tudo com Belotti ir 1-0, mas apesar da superioridade numérica da maior parte do primeiro intervalo, eles não conseguem romper a defesa do HJK e o primeiro intervalo termina em empate. Uma dupla mudança no segundo tempo para Mourinho, que tirou o cartão amarelo de Ibanez a favor de Smalling e introduziu a qualidade de Dybala na frente. Os resultados podem ser vistos imediatamente: esta é a vantagem da Roma especificamente com o argentino, leva um minuto para Goya ser decisivo, a jogada de Spinazzola para Pellegrini, um toque na entrada da área para Dybala que tem um chute rasteiro na diagonal da esquerda da liderança de Roma.

Mais dois minutos e vem a dobradinha: Zaniolo avança pela ala, penetra pelo lado curto da grande área, pula no adversário e passa para a pequena área de Pellegrini, que chuta a barriga por 2 a 0. Ele agrada e continua a empurrar graças ao top tudo com a inspiração do argentino: depois de muitas oportunidades perdidas, o placar chegou a 3-0 com um primeiro gol em Gilorossi “o galo” Belotti, que acabou de chegar de Turim. Outro passe de Zaniolo que cruzou para o meio da direita, um chute rasteiro perfeito para a bomba anterior que acerta o alvo com facilidade. Há tempo para outras ações perigosas dos homens de Mourinho, especialmente Zaniolo e Dybala, mas o resultado de 3-0 permanece inalterado. A Roma pode começar sua estreia em casa na Liga Europeia, em uma Olimpíada cheia e lotada pela enésima vez, enquanto uma estreia negativa na Bulgária contra o Ludogorets já está para trás.