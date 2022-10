Sampdoria – Roma diretamente 0-1: Uma chance para Belotti

19:47

55′ – Chance da Roma com Belotti

Grande oportunidade para Roma com um galo Belotti. Um grande cruzamento de Abraham na grande área recompensa a anexação de Belotti. O centroavante, porém, ficou cara a cara com Odero Só o goleiro encontra a porta Quem rejeita a Sampdoria e a mantém à tona.

19:46

54′ – Roma mantém a bola

Posse da bola para o Gelorusi que está tentando se apressar Encontre um espaço Entre linhas opostas para tentar dobrar. lá mingau Em vez disso, ele espera por uma possível reinicialização, mas há muitos Erros Em construção para o jogo.

19:37

45′ – Retomada da partida

A segunda metade da partida começa entre Sampdoria e Roma. Ele começa a vantagem dos Giallorossi com um pênalti de Pellegrini. Duas mudanças na Sampdoria: Busito e Moro Em vez de Augello e Lyris.

19:19

49′ – Fim do primeiro tempo

O primeiro tempo terminou após 4 minutos de recuperação concedidos por De Bello. Roma vence por 1 a 0 Obrigado à Rede Pellegrini. Combina com Muitas interrupções Por causa dos erros cometidos por ambas as equipes. Jogo pequeno, muitas bolas longas em busca de atacantes.

19:09

39 e # 39; – Rincon avisou, Pellegrini acerta!

O primeiro amarelo do jogo também é para a Sampdoria. Luta de bola no ar entre Pellegrini e RinconO meio-campista abriu muito a cabeça um braço E atinge o rosto do capitão do Giallorossi. A etiqueta é muito bonita.

19:07

37′ – Primeira tentativa da Sampdoria: Gabbiadini chuta alto

1º estádio em direção ao espelho da porta. A tentativa vem de uma cobrança de falta a 25 metros da Sampdoria após falta de Mancini sobre Caputo. apoiar em jabyadini Mas o seu primeiro remate terminou bem acima da baliza dos Giallorossi.

19:00

30′ – Sampdoria lidera, Ibanez amarelo

Sampdoria está tentando aumente o ritmo E avance com a bola real metade do campo de Roma. O que falta não é a posse de bola, mas os chutes. Os avançados da Sampdoria ainda não remataram no espelho de Rui Patricio. Em uma das reinicializações Ibanez Com uma intervenção interrompida, Gabbiadini cometeu um erro: O brasileiro é o primeiro cartão amarelo na partida.

18:51

21′ – Falta de Villar sobre Pellegrini: O capitão ainda está no chão

Um confronto entre Gonzalo Villar e Lourenço peregrinos: De Bello apitou em cobrança de falta, mas Pellegrini ficou no chão com um joelho dolorido por alguns minutos. O capitão dos Giallorossi foi socorrido pela equipe médica, mesmo à margem por mais alguns minutos. Felizmente, Mourinho Pellegrini conseguiu voltar ao campo.

18:47

17 e # 39; – Roma alta, Samp tente reiniciar

Centro de gravidade alto por Roma Que tenta não só marcar pontos, mas também multiplicar. lá Sampdoria Por outro lado tente retomar Rapidamente para tentar surpreender defesa Gelorossi, muito Alto.

18:39

9′ – Roma à frente: pênalti de Pellegrini

Pênalti concedido à Roma A mão de Ferrari toca na caixa no cruzamento de Ibrahim. peregrinos De seu lugar, ele não fez nada de errado e percebeu a vantagem dos Giallorossi.

18:30

0′ – a partida começa

Kick-off, Roma propôs imediatamente a busca de vantagens de rede.

18:20

Roma, Thiago Pinto responde a Tari

thiago Pinto Falando aos microfones de Dazen alguns minutos antes do pontapé inicial, ele comentou as palavras de Tarry: “Você não merece nenhuma resposta.” (Leia tudo)

18:07

Cristante: “Roma, jogamos muito”

Brian Kristanti Fale com os microfones de Dazen alguns minutos antes do pontapé inicial: “Em meados de outubro jogamos muito. Sabíamos que iríamos jogar muito nesta Copa do Mundo. Temos que assistir um jogo após o outro”.

17:50

Roma, Zaniolo fora dos proprietários

Após a desclassificação do Betis Sevilla, devido a um cartão vermelho processado na partida do Olympique, Nikolo Zaniolo Gastos Também fora do banco contra a Sampdoria. Com efeito, Mourinho decidiu contar com a dupla Abraham e Belotti, deixando o número 22 disponível no banco. Para Zaniolo, ele ainda é zero gols nesta temporada.

17:30

Sampdoria Roma, escalações oficiais

Sampdoria(4-4-2): Odero. Berezinsky, Ferrari, Cole, Augello; Leris, Rincon, Villar e Djuricic; Gabbiadini, Kabuto.

Disponível: Ravaglia, Moro, Contini, Amione, Vieira, Tremboli, Saberi, Yepes, Ferre, Pussetto, Quagliarella.

Treinador: Stankovic

Roma(3-4-2-1): Roy Patrício; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalowsky, Kristanti, Camara, El Shaarawy; peregrinos. Abraão, Belotti.

DisponívelSvilar, Boyer, Trippi, Spinazzola, Karsdorp, Fina, Matic, Bove, Shumorodov, Zaniolo.

Treinador: Mourinho

17:20

Pellegrini, dia 200 na Série A

Hoje o capitão chega à 200ª posição no campeonato. Lourenço peregrinos Compartilhamento de toque 200 na liga italiana Com 153 partidas nos Giallorossi e 47 com o Sassuolo.

17:10

Roma, persegue a terceira vitória consecutiva fora

se você conseguir, Roma vai conquistar a sua terceira vitória consecutiva No campeonato depois do Empoli e do Milan com o Inter. Roma não ganha pelo menos Três jogos consecutivos fora de casa na Serie A italiana Da edição 2019-20, quando o então time de Fonseca governava Brescia, Spal, Turim e Juventus, respectivamente (quatro vitórias).

17:00

Roma, perseguindo a sexagésima primeira vitória

passou 145 desafios contra Sampdoria Em competições oficiais (128 no grau máximo). Número de Giallorossi 60 vitórias39 empates e 46 derrotas. Na casa da Sampdoria, o número de ex-jogadores caiu para 72, com 12 vitórias da Roma, 25 empates e 35 vitórias da Sampdoria.

Génova – Estádio Ferrari