Allegri também está na corrida.”

A temporada começou há apenas dois meses, mas em casa Paris Saint Germain O nível de tensão já está alto. Afinal, confie os resultados do novo ciclo Christoph Galtier Não foi emocionante até agora, com um primeiro lugar da liga “apenas” três pontos atrás e mancando na Liga dos Campeões no grupo com Juventus especialmente Benfica, Que arrebatou dois empates aos franceses e ainda está na disputa pelo primeiro lugar.

“Paris Saint-Germain, ventos fortes: Galtier pode dizer adeus a Mbappé”

No entanto, o principal problema de Paris não será dentro de campo, ou melhor, não estará relacionado aos resultados, mas Descontentamento interno no vestiárioo que teria levado Kylian Mbappe a exigir a venda já em janeiro, poucos meses após uma renovação de dois anos com a opção, devido às más relações com Neymar. É difícil imaginar que o atacante francês vá trocar de camisa tão cedo no meio da temporada, mas no próximo verão, sob a Torre Eiffel, pode ocorrer outra revolução da qual nem mesmo o campo técnico está excluído. Como relata o Le10Sport, de fato, Galtier poderia decidir perseguir Mbappé, deixando Paris depois de apenas uma temporada e pedindo à empresa que procurasse um novo treinador.

“Paris Saint-Germain pensa em Allegri”

Cenários futuros, mas o clube não quer ficar despreparado para esse cenário, então já circulam rumores sobre um possível sucessor do técnico campeão francês em 2021 com o Lille. Serão três nomes em disputa, um favorecido pela propriedade do Catar, um do diretor esportivo Antero Henrique e outro… Massimiliano Allegri. Apesar dos resultados decepcionantes da Juventus na primeira parte da temporada, o treinador do Livorno ainda parece ter um certo carisma no campo internacional e principalmente na gestão do Paris Saint-Germain, a ponto de estar competindo com dois. outros companheiros. Probabilidade de cair no banco do Parco dei Principi.