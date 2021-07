Mercado contínuo – imprudência, negociações e histórico, 19 de julho

A Juventus está interessada em Griezmann e pronta para fechar para Locatelli. Roma passo a passo de nós. INTER WORKING PARA NANDEZ. PJANIC adeus com muitos italianos na dança. Gênova anuncia Sabilli. Exames médicos para Silvestri em Udine e Montebo em Verona

Antoine Griezmann Ele não vai voltar ao Atlético de Madrid. pelo menos um segundo esporte, que o está abordando em vez da Juventus, Chelsea e Manchester United, clubes que vêm seguindo o francês por um longo tempo devem deixar o Barcelona.

Roma fechou para Matthias VinaO novo lateral-esquerdo vem do Palmeiras por 12 milhões com bônus.

Pierluigi Gulini Pronto para voar para a Inglaterra: O jogador está a um passo do Tottenham, onde chegará por empréstimo com um reembolso de 15 milhões de euros.

Juventus está trabalhando para fechar acordo de compra Manuel Locatelli. Radu Dragosin Pode ser a consideração para a conclusão da transação. Os contatos são persistentes e tentam fechar em pouco tempo.

Eu encontrei nandez Ele disse sim ao Inter, mas ainda não há acordo com o Cagliari sobre a base do empréstimo com a obrigação de reembolso. Uma nova reunião está marcada para quarta-feira para tentar encerrar.

Miralem Pjanic e Barcelona estão prontos para se despedir. De acordo com o que a TMW apurou de fontes próximas ao jogador, esta semana pode ser crucial para consumir a despedida depois de apenas uma temporada juntos. A principal novidade das últimas horas é que o Barcelona está pronto para libertá-lo gratuitamente (ou quase), e rescindir o seu contrato para se livrar do seu alto salário de 7,5 milhões de euros por temporada e aumentar o seu salário. Tem Juventus, mas também Inter, Milan e Tottenham.

Visitas médicas à tarde com a estrela da Lazio de 2004 Luca Romero. A assinatura só está faltando na chegada do jogador do Mallorca ao estádio de Sarri.

Também visitas a Silvestri Com a Udinese e por Montebo com Hellas. Os dois goleiros trocam de camisa e se preparam para iniciar suas novas aventuras.

David Frattisi Está a um passo de La Spezia liderada por Thiago Motta. O jogador do Sassuolo, depois de ter sido emprestado ao Monza, está pronto para assinar por empréstimo com os bianconeri.

Paul Lerola Ele está prestes a voltar a Marselha, mas para fechar os métodos de pagamento tem que mudar. A diferença de 1 milhão de euros entre a demanda de 13 milhões e a oferta de 12 não preocupa, mas os franceses gostariam de pagar em 4 anos os dois valores solicitados por Viola.

Asa de Gênova comprada Stefano Sabelli Depois da experiência em Empoli. O jogador já havia se aposentado após 25 jogos e 4 assistências que deu no ano passado na segunda divisão pelo time da Toscana.

O Cagliari anunciou a compra definitiva do Gênova do direito ao rendimento esportivo do jogador de futebol Giorgio Altari, que assinou contrato com o clube até 30 de junho de 2025.

Haynes foi isento do atlas. Gazela em direção ao Galatasaray. DAVIDS está excluído do OLHANENSE. Bayern pede 90 milhões de euros para vender Koeman

Em comunicado oficial, o Atlanta United anunciou a isenção Gabriel HinesQuem não é mais técnico do clube americano. Chegando à MLS em 2020 após dois anos e meio à frente do Velez, Heinze está empurrando um campeonato claramente abaixo das expectativas, tendo até agora somado apenas duas vitórias, com sete derrotas e quatro empates.

Rashid Ghazal Ele não vai voltar para a Itália depois de sua experiência na Fiorentina. O jogador do Leicester, após a temporada no Besiktas onde conquistou o campeonato, está perto de se transferir para o Galatasaray.

Alexey Berezutsky Ele foi nomeado técnico do CSKA Moscou após assumir uma posição temporária desde junho passado.

Albert Sambi Lokunga Ele é um novo jogador no Arsenal. O clube londrino anunciou a chegada do meio-campista do Anderlecht, nascido em 1999, que assinou um contrato de longa duração com o Arsenal.

Ajax anunciou a compra da ala esquerda do Feyenoord Stephen Burgess Depois que os lanceiros chegaram a um acordo nos últimos dias para envolver o holandês de 29 anos, que foi assinado até 2025.

Edgar Davids O Olhanense deixou de ser treinador. O clube português informou-o nas últimas horas através do seu perfil no Facebook com esta breve nota: “Davids já não é o nosso treinador. Desejamos os maiores sucessos desportivos pessoais para o seu próximo projeto.”

Kingsley Coman Ele não quer renovar o contrato com o Bayern de Munique e o clube alemão está pronto para gerar receitas, atendendo aos 12 milhões de pedidos por temporada feitos pelo agente do jogador. 90 milhões de euros solicitados pelo clube bávaro.

Gonzalo Guedes, o extremo português nascido em 1996, foge todos os dias do Valência. Segundo relatos do Sport, o lateral, que também gostava da Lazio, chegou a um acordo inicial com o Sevilla, que agora tenta finalizar o acordo com o clube do Valência.