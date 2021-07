Série A, avanços e adiamentos nos primeiros dois dias

Passou pouco mais de uma semana desde a final do Campeonato da Europa com a vitória dos Azzurri, mas já é hora de pensar no campeonato, a partir de 21 de agosto, e portanto em 33 dias. A Associação anunciou, hoje, avanços e adiamentos nos primeiros dois dias. A nova temporada será aberta no sábado, dia 21, com dois desafios simultâneos às 18h30. Em campo, os campeões italianos do Inter, no San Siro contra o Gênova, e do Hellas Verona em casa com o Sassuolo.