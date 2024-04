Sem Liga dos Campeões, Napoli perde: grande problema

A Liga dos Campeões está cada vez mais distante: essa é a probabilidade de o clube de Aurelio De Laurentiis perder.

Aurélio De Laurentiis Ela está enfrentando a temporada mais complexa de sua gestão. Depois de o pico ter sido atingido no ano passado, o fundo também foi atingido. Após 14 anos, os azzurri correm o risco de não se classificarem para nenhuma competição europeia, e até agora nem mesmo para a Conference League, onde atualmente estão na oitava colocação, com possibilidade de rebaixamento para a nona colocação caso o time saia. florentino Ele deve vencer a partida de recuperação contra o Atalanta.

Especificamente, após a derrota por 0-3 para o time de Bergamo no Estádio Maradona, o sonho da Liga dos Campeões ficou praticamente perdido. o Thiago Motta Bolonha Ele não parece disposto a dar descontos a ninguém e a todos Roma, de Daniele De Rossi Ele compete pelo quinto lugar com os deuses nerazzurri.

São muitos pontos a serem recuperados e os dias disponíveis não são suficientes para iniciar uma recuperação praticamente impossível. um time Francesco Calzona Trabalhe para alcançar o sucesso na tarde de domingo em Monza Esperando que um dos atacantes se renda mesmo em meio a uma batalha cada vez mais intensa para não cair, o que poderia levar a resultados inesperados.

Sem a Liga dos Campeões o Napoli perde muito:

A temporada inesperada da Azzurri ameaça piorar a situação futura do clube. Não participar da próxima fase Liga dos Campeões Causaria danos ridículos, tanto em termos de credibilidade como em termos de lucro. De Laurentiis Perseguindo o sonho Antonio Conte Mas este último, no caso de não participar nas Taças dos Campeões Europeus, poderá ter em conta outros cenários.

Qualifique-se pelo menos em Liga Europeia Isso criaria mais interesse em torno do clube por parte de jogadores e treinadores prontos para abraçar o Projeto Azul. Caso os Azzurri não consigam se classificar para nenhuma das três Copas da Europa disponíveis Ele perderá cerca de 70 milhões de euros.

Os cofres do Napoli, apesar da temporada negativa, não serão afetados em nada pela temporada negativa e pelo Osimhen transferido Certamente garantiria um bom orçamento para investir na reconstrução de uma máquina semelhante àquela que no ano passado parecia tão claramente perfeita diante dos olhos de todos. Giovanni ManáComo diretor esportivo, ele terá a tarefa de reiniciar o mundo do Napoli, mas para isso o clube precisa do seu apoio e não repetir os mesmos erros que afetaram toda a atual temporada.