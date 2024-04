Na Moto3, Kelso se destaca no TL2 em Portugal. Três italianos no segundo trimestre

Os dados foram lançados em Portimão. Termina com um sinal Joel Kelso FP2 Válido para o Grande Prêmio de Portugal, segunda rodada do Campeonato Mundial de Moto3 de 2024. O piloto da BOE Motorsports se torna o protagonista É uma boa sessãoculminando numa volta muito rápida, perdendo depois terreno no setor final devido ao trânsito.

Mas vamos em ordem. Centauro australiano Ele parou o relógio em 1:47.175seguido por +0147 José Antonio Rueda (Red Bull KTM) está em segundo lugar à frente de Solid David Alonso (CFMOTO Gaviota Aspar Team), terceiro lugar com uma diferença de +0,311.

Perto dos três primeiros está Leopard Racing Adriano Fernándezquarto com +0,508, à frente do melhor italiano, Ricardo Rossi (CIP Green Power), quinto em +0,515. Mais grandes retornos por vir Ivan Urtola (capacetes MT-MSI), Daniel Holgado (Gás Red Bull Gás TEch3), David Munoz (BOE Motorsports) e Colin Fieger (Liqui Moly Husqvarna), todos do nono ao décimo segundo lugar com +0,763, +0,8,11, +0,937 e +0,972 respectivamente.

MotoGP na TV hoje, tempos do GP de Portugal 2024: programa Qualificação e Sprint Race, transmitido pela Sky e TV8

Ver mais

Dentro para respirar Stefano Napa (Levelup-MTA), na 13ª posição com +1.079, enquanto os dois do SIc58 Squadra Corse não passaram. Filippo Farioli e Luca LunettaEles estão em décimo quarto e décimo quinto no ranking combinado com +1.223 e +1.233. Também começará no segundo trimestre Mateus Bertil (Refacold Snipers Team), beneficiando do tempo anteriormente compilado de 1:47.881.

MOTO3: Classificação FP2 GP Portimão