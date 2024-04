“Apitos injustos para Alex Sandro. No intervalo eu disse…”

Então Allegri acrescentou:Seria bom jogar a final em Roma, mas vamos passo a passo. Temos que consertar o campeonato. O que você disse ao time no intervalo? Eu disse para ele correr em direção ao gol do adversário para encontrarmos alguma solução. Futebol é simples, eu sempre disse isso“. sobre Cambiasso : “Cambiasso tem muito espaço para melhorias. Às vezes ele se pune mentalmente. Um dia, em Roma, vi-o um pouco deprimido quando tirei os sapatos, mas ele deve compreender que tem qualidades extraordinárias.“.

Declarações de Allegri após o jogo Juventus-Lazio

Allegri então anunciou na Sky: “Houve muita vontade e determinação de toda a equipe, todos correram e é só ver quando Vlahovic correu 70 metros no primeiro tempo para chegar e roubar a bola por trás. Depois houve também o ambiente certo para voltar à vitória. No torneio temos que ser realistas. Queimamos tudo que temos em nossos perseguidores. Precisamos dar um passo de cada vez e tentar voltar à vitória a partir de domingo contra uma equipe forte. Temos muitos confrontos diretos e um passo em frente. uma vez alcançaremos nosso objetivo. Estou satisfeito, mas não é como se tivéssemos vencido esta noite, por isso não devemos ficar entusiasmados agora. Fizemos um bom jogo mas sabemos que temos 50 dias difíceis e difíceis pela frente, porque temos que atingir alguns objetivos. Temos que chegar à final no Olímpico e acima de tudo tentar chegar à Liga dos Campeões, que é o principal objectivo da Juventus este ano.“.