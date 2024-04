Os azzurrini venceram Portugal e Rossoblu Nalin também esteve em campo

Parma – Uma boa primeira partida da seleção sub-18 da Itália sob o comando do técnico Paolo Grassi, que mudou de estilo no segundo tempo e derrotou Portugal em sua primeira participação no torneio. Festival das Seis Nações Sub-18 Masculino em Parma. Também em campo está a terceira fila do Ruvigo Delta Luigi Nalin. Diante dos torcedores da casa no Estádio Lanfranchi, os Azzurini tiveram uma excelente atuação ofensiva, marcando cinco tentativas no segundo tempo depois de terminar o primeiro tempo atrasado, contra uma equipe portuguesa dotada de bom jogo de pés e excelente gestão no ataque.

Foi um início difícil para a seleção italiana, que sofreu devido ao bom jogo de pés e à bola na mão de Portugal, que abriu o marcador aos oito minutos de jogo com passe de Valiente. A resposta da Itália chegou imediatamente com um try marcado pelo hooker Bonetti após um chute forte aos 12 minutos. Portugal mostrou excelente qualidade com a bola na mão e aos 26 minutos voltou a marcar com um passe rápido completado por Dias. No final do primeiro tempo, os azzurrini continuaram no ataque, mas não conseguiram diminuir a diferença.

No segundo tempo, os azzurrini aumentaram o ritmo e estiveram perto de marcar dois gols logo nos primeiros minutos.

O terceiro gol mereceu o segundo gol italiano, marcado por Noventa na lateral. Foi seguido de perto pelo gol exagerado de Faisal, que recuperou uma bola alta e correu pela ala para uma corrida de 50 metros que acabou acertando o gol. O meia-atacante italiano esteve perto de marcar novamente aos dez minutos, mas perdeu a bola na tentativa de afastar.

Outra jogada perigosa dos azzurri resultou em um desafio da defesa pelo ar, que foi punido com cartão amarelo ao extremo Pinto. A quarta tentativa dos Azzurini também aconteceu aos 53 minutos, e Bonetti voltou a marcar após um remate forte. Outra fuga de Faisal pela ala mereceu o quinto gol italiano aos 57 minutos, e o meio-campista italiano também deu a assistência para o sexto gol italiano de Digne aos 62 minutos.

A partida do Lanfranchi terminou 30-14, que a Itália venceu merecidamente graças a um segundo tempo brilhante. No segundo dia do Festival das Seis Nações Masculino Sub-18, os meninos de Gracie enfrentarão a Irlanda na quarta-feira, 3 de abril, às 17h45.

Parma, Estádio Sergio Lanfranchi – sábado, 30 de março de 2023 – 13h15

Festival Sub-18 das Seis Nações Masculino – Dia 1

Itália Sub18 – Portugal Sub18 30-14 (5-14)

Marcas: ponto. 8' Valiente Márquez T (0-7), 12' Bonetti (5-7), 26' Dias Márquez T (5-14)

rua. 42' Noventa (10-14), 44' Faisal (15-14), 53' Bonetti (20-14), 57' Faisal (25-14), 62' Dini (30-14)

Itália Sub-18: Drago; Noventa, Agnelli, Rafanelli, Del Soreto; Fasti, russo; Miranda (Cap), Dean, Nalin. Fardin, Mastrangelo; Dulce, Bonetti, Venuto

Entrada: Bolzoni, Brazzini, Giannone, Spriafico, Bass, Todaro, Celli, Ferrari, Noselli, Bianchi, Faisal

todos. Paulo Grassi

Portugal Sub18: Dias; Pinto, Lobo, Valiente, Montero E; Márquez T, Macedo; Romero (boné), Melo, Costa; Matheus, Carvalho; Ferreira D, Uva, Fonseca

Jogadores: Pisarra, Carmona, Rosell, Márquez G, Ferreira M, Pita, Guimarães, Mineres, Leite, Teixeira, Montero T.

todos. João Ova

arb. Saba Makharadze (GRU)

Jogadores: Fasti (Itália Sub-18) 0/3; Márquez (Portugal Sub-18) 2/2; Todaro (Itália Sub-18) 0/3

Notas: O terreno encontra-se em excelente estado de conservação. Dia nublado. Temperatura 16 graus

Cartões: 51' Amarelo para Pinto (Portugal Sub-18)