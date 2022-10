MotoGP, Marc Marquez na Sky: ‘Em 2021 estava a ganhar, mas sem sorrir’. vídeo

Antes da quarta operação no úmero direito em 2 de junho passado, Márquez já está de volta à Honda para o Mundial 2021, entre outras coisas com bons resultados. Ele conseguiu vencer três corridas: GP da Alemanha, GP das Américas, GP da Emilia Romagna. No entanto, essa dor no braço direito não o deixou. Ele sentiu que algo estava errado. A recente cirurgia, realizada na Clínica Mayo em Rochester (Minnesota) pelo Dr. Joaquin Sanchez Sotelo, parece ter colocado o verdadeiro Mark de volta à equipa de MotoGP: Sorrindo, rápido e acima de tudo sem cabeça. Livre para desfrutar mais uma vez na moto, ousar e correr com sua inconfundível bravura. O espanhol falou sobre este regresso ao antigo Márquez numa entrevista exclusiva à Sky Sport MotoGP por ocasião do Grande Prémio da Tailândia.