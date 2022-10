ATP 250 Sofia: Musetti rende Huzler, liderava por 5-1 no tiebreak do primeiro set

Lorenzo Mossetti (foto Sofia Open)

A perda sempre dói, e mais do que isso. Lorenzo Mussetti marcou 7-6, 7-5 na primeira semifinal do ATP 250 em Sofia contra o suíço Marc-Andrea Heusler em uma partida equilibrada, dominada pelo saque, mas na qual os toscanos tiveram as melhores chances. De fato, no tiebreak do primeiro set, Musetti estava na frente por 5 a 1, com um tênis soberbo, ofensivo e quase perfeito. Com duas faltas e uma dupla falta muito perigosa, ele colocou o suíço de volta aos trilhos, que colocou uma pata de 6 pontos seguidos., certificando-se do primeiro grupo. Na segunda parte ainda é um grande equilíbrio. A única partida que realmente sofreu foi o despacho de Hoysler, e o ponto de ruptura também depende de Lorenzo. Os suíços jogaram bem, com bravura – sacaram e chutaram na segunda bola -, mas os toscanos sitiados responderam de forma muito conservadora. O atacante de 6-5, Huesler se arrisca, Lorenzo comete uma perigosa dupla falta e depois tem um ataque certeiro de seu oponente no match point. Um jogo resultou em poucos pontos, mas é correto notar que Huesler jogou melhor esses poucos pontos.

Uma pena porque Musetti em geral jogou uma bola de tênis mais completa, ele liderou a maioria das trocas e com exceção dos dois passes vazios ele fez muito bem. Mas ele era muito tímido para responder. Ele procurou principalmente a solução que foi repelida, indo para o casamento um atacante muito elegante e talentoso, com um toque tão fino quanto uma mão esquerda suíça. Uma pena porque era um jogo em que ele parecia um pouco favorito, havia a possibilidade de ir para a final, possivelmente contra Yannick Sener.

Aplausos de Hussler, sutis, tangíveis, muito calmos e positivos. Não é uma mancha, ele foi tirar os POIs com seus ataques. Ele jogou o jogo que queria jogar: excelente no saque, alternava entre os cantos para não dar pontos de referência ao botão azul, que na verdade não conseguia aumentar a velocidade na resposta. Além de Heussler arriscou usar sua melhor arma. Um tenista com um toque de rede muito interessante e, embora não fosse particularmente rápido, conseguiu cobrir bem a quadra ao ler a troca; Além disso, quando avança, sempre encontra o melhor caminho para ir à rede pronto para fechar a viagem, qualidade que não é incomum em nosso tempo. Nos toques de cabeça, ele não cometeu erros, mesmo quando chamado por jogo desequilibrado. Al Fatia.

Uma semana de sonho em que o suíço, que vai disputar a primeira ATP Final da sua carreira, é totalmente merecido. Mas continua sendo uma derrota esmagadora para Azul, pois quando Lorenzo conseguiu vencer seu adversário na troca ou forçá-lo a trabalhar com a direita, seus limites ficaram claros. Musetti terá que tirar uma lição importante desse revés: a resposta é a chance em que ele deve dar um verdadeiro salto quântico.ainda mais do que a primeira tira (que geralmente funciona bem hoje, exceto pelos meus dois momentos “não”). Ele serviu bem a Heusler, mas a resposta de Lorenzo foi muito tímida. Quando você tem um que funciona bem, conter o tiro é a melhor maneira de tentar negociar e, portanto, assumir a liderança. Mas se você não tentar responder entrando na bola de vez em quando, quem está sacando… está mandando muito “tranquilo” porque tem plena consciência de que o adversário não vai colocar muita pressão nele.. Arriscar de vez em quando um chute final mais forte, angulado, ou mesmo um pé no centro, teria causado faltas definitivas, mas talvez isso fosse a chave para aplicar pressão Hoysler – e, portanto, menos proteção no saque – que ela não avisou em vez disso.

Heussler é muito positivo, muito bom e também limpo em seu tênis, mas que pena Musetti. Ainda é uma excelente partida da semifinal coberta, mas também há arrependimentos. Se ele ganhasse o primeiro set, quem sabe…

Musetti começa do bar. O forehand já está “quente”, com o craque terminando o primeiro tempo do zero. A equipe suíça Southpaw está fazendo sua primeira partida, e sacar é essencial no tênis. Quando a primeira bola não é decisiva, Lorenzo responde bem e imediatamente tira a lentidão oculta do piloto de 26 anos. Com dois ás e outro primeiro estelar, ele se afasta do perigoso 15-30. Nas poucas trocas que jogou, Musetti parece claramente superior, mas mesmo em serviço continua acertando bem no azul. Na quarta entrada, Mark dá a Andrea 15-30 com um chute de longa distância confortável, mas graças ao saque ele conquistou três pontos consecutivos para os dois. Musetti funciona muito bem com o esquema de serviço externo carregado e, portanto, com direito a chips impermeáveis, e Huesler nem tenta. A 3 é igual a 30-30, Musetti não marca um smash que não seja impossível, mas encontra o demi-volée do autor, um remate muito desafiante que toca numa sensibilidade sensualmente emocionante. No entanto, não fecha vice-versa na próxima troca e pela primeira vez o jogo atinge as vantagens. Azul sem risco também fecha a sétima entrada. Momentos de tênis ofensivo furtivo, mesmo por Lorenzo, muitas vezes caiu na rede para evitar ser atacado e expor dúvidas na defesa do seu adversário. Nenhum deles atinge o ponto de ruptura, o primeiro set é determinado pelo desempate. Bem na frente do “Focinho”, bom em fechar com qualquer coisa amassada, mas fácil. 1-0. Excelente resposta Lourenço! Uma enorme resposta foi bloqueada, forçando os suíços a dar um chute muito complexo por baixo do gol, e eles ficaram na frente dos transeuntes com um backhand. 2-0 Musidade. Atacante todo toscano, seguindo suas facadas depois de encontrar o canto e fechando com segurança com um chute. 4-1 Lorenzo gritando “Bravoooo” depois de bater o sprint com excelente qualidade. Huesler perdeu o primeiro serviço no TB, com uma dupla falta sendo 5-1 Musetti. Um Lorenzo distraído, uma falta legal e depois uma dupla falta, abriu a vantagem, com os suíços sacando por 5 a 4. Com a excelente primeira bola, somos 5 iguais. Com o direito de vencer, Huesler ganha o quinto ponto seguido e leva o primeiro set point. Musetti perde o tiebreak devido a uma falta no contra-ataque, uma falta clássica que não foi aplicada. De 5 a 1 para a frente, o Azul perde 6 pontos seguidos, alguns deles jogando mal. 7-6 Heusler.

O segundo grupo, servindo Heussler. No zero, venceu seu primeiro jogo e, dado o tiebreak, o suíço venceu por dez pontos seguidos. Pára o sangramento de Musetta, incluindo sangramento intenso com as costas grandes. 1 para cima. Após a emoção e o choque do tiebreak, o segundo set também avança semelhante ao primeiro, com domínio de saque e poucas trocas. Nas primeiras 4 partidas, parcial para quem saca 16 pontos por 2. A cada 3 partidas, há uma rachadura na resposta de Lorenzo: ele responde 0-15 e a segunda bola. Procure a resposta que está cortada em azul, mas a bola “decola” e se torna uma espécie de bola curta… não muito curta. O Huesler é rápido para entrar e sair, assim como os seguintes pontos, com grande confiança. 4-3 à frente dos suíços. Outra “chance” Lorenzo em resposta a todos os 4, 30-30. Mark Andrea encontra o décimo ás, mas depois passa por um excelente cruzamento de Musetti. 40 todos pela segunda vez na partida. Heussler empurra com um forehand, mas a bola estava baixa e não é fácil, e seu forehand termina fora da quadra. É o primeiro break point da partida, em 7-6 4-4, é a chance de Lorenzo responder. A primeira bola não entra… Com a coragem de Leonino ele arrisca um saque e um chute no segundo, e uma longa linha de trás tenta Musetti mas com uma excelente mão Huesler toca a jornada vencedora. ótimo ponto. Ele negocia em paridade, e o azul é o primeiro a perder um cruzamento correto. É um grande erro por causa de sua situação de pontuação e porque ele estava no controle do rali. Há grande tênis neste momento: agora é o “Focinho” que encanta com um backhand apertado com um toque puro. O suíço com o serviço avança 5-4. Agora toda a pressão recai sobre Musetti. A cor azul no primeiro ponto arrisca uma execução fria e desanimadora. Com poder traz 5 mesmo. Em 6-5 Huesler, o suíço ganhou uma troca sob a rede em resposta. 30-30. Musette dupla culpa. É um match point para os suíços. E o primeiro serviço não entra. Uff.. toque na segunda barra, toneladas de pressão em Lorenzo. A segunda bola é macia, ele entra com um backhand como “multiplicador”, Musetti perde um backhand na recuperação. Termina aqui, 7-6 7-5. Uma partida em que os suíços jogaram impecavelmente, mas os azuis devem reclamar. Perder o tiebreak por 5 a 1 na minha frente é uma pedrada, pois o único break point do jogo não é totalmente explorado.

ATP Sófia Lorenzo Mussetti [4] Lorenzo Mussetti [4] 6 5 Mark Andrea Heusler Mark Andrea Heusler 7 7 Vencedor: Heusler serviço desenvolvimento grupo 2 M. Heussler 0-15 30-15 30-30 40-30 Destruir 40-40 40A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Heussler 0-15 defensor 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Musette 0-15 15-15 30-15 40-15 Destruir 40-30 2-3 → 3-3 M. Heussler 15-0 15-15 defensor 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 serviço desenvolvimento grupo 1 quebrar o empate 0 * -0 1-0 * 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* defensor 5*-2 5 * -3 5-4 * defensor 5*-6 6-6 → 6-7 L. Musette 15-0 30-0 40-0 Destruir 40-15 40-30 defensor 4-4 → 5-4 L. Musette 15-0 15-15 30-15 Destruir 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Heussler 15-0 15-15 30-15 40-15 Destruir 3-2 → 3-3 M. Heussler 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Musette 15-0 30-0 30-15 40-15 Destruir 1-1 → 1-2 M. Heussler 0-15 15-15 15-30 30-30 Destruir 40-30 Destruir 1-0 → 1-1

