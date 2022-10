Liao por gritar, Bewley vence no máximo

Milan, que azar no primeiro tempo!

O primeiro tempo é divertido com o Milan pressionando em busca do gol, perto da vantagem várias vezes, mas incapaz de ir para as damas devido a imprecisões e muito azar. Pioli devido a lesão deve se render primeiro aos Saelemaekers e depois à Calábria. O Empoli defende-se em ordem, muitas vezes procurando recomeços rápidos que, no entanto, não levam a grandes oportunidades e deixam o Tatarusano quase inativo. A primeira oportunidade passa pelos pés de Giroud, que não aproveitou o cruzamento rasteiro de Liao aos sete minutos. Dois minutos depois, foi o próprio português que levantou as reações de Vicario. Saelemaekers cria outra oportunidade, mas a vantagem não vem. O avançado português está solto e é o único que mantém toda a retaguarda em constante estado de apreensão. O Milan fecha a primeira parte como dominante, mas o resultado segue equilibrado.

Tiro maluco: tudo acontece no final!

Na segunda parte, o Empoli pareceu mais interactivo e esteve perto de marcar em duas circunstâncias, primeiro com Marin e depois com Stojanovic. O Milan demora um pouco para encontrar o ritmo do primeiro tempo, mas quando o faz você vê como: aos 57 minutos, foi Giroud quem acertou o travessão. Zanetti retira Pjaca e Henderson para entrar em Bandinelli e Bajrami. Em um golpe, Lammers bate a cabeça de uma excelente posição e deita no lado da respiração. Logo em seguida vem a resposta do Milan com Tonali, que acertou Vicario da beirada com um chute que saiu da beirada. No último quarto de hora, Pioli aumentou suas voltas de ataque ao introduzir Rebic e Brahim Diaz, além de Dest. A equipe de Pioli está fazendo o possível para encontrar o alvo crucial. O gol é marcado aos 79 minutos, quando Rebic realizou um passe soberbo mais do que o habitual, o imparável Liao. O jogo parece terminado, mas não é porque o gol de empate de Bagrami se recuperou totalmente com uma cobrança de falta da beirada que zombou da desatenção de Tatarusano. em mim? de jeito nenhum. Um minuto depois, o Diabo recuperou a vantagem com um gol de Ballo-Touré, que foi apanhado por um cruzamento da direita de Krunic. Com o placar marcado, ainda dá tempo de ver mais um charme de Leão se afastando sozinho no contra-ataque e zombando de Vicario com uma salva de palmas. O Milan volta com três pontos na dificuldade mais difícil e avança na classificação e volta a três pontos do líder Napoli.