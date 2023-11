Liga Italiana: Verona e Lecce 2-2, sentimentos e gols Imagem – Futebol

Verona-Lecce 2-2 Notícias Pelo primeiro adiamento na segunda-feira da 13ª rodada do Campeonato Italiano

Objetivos e destaques

Verona-Lecce 2-2 Aos 77 minutos, um gol Durek. Uma falta suave pelo meio é executada por Terracciano em direção ao gigante de Verona, que cabeceia na frente de todos e manda para a rede em direção ao poste direito. Verona empata novamente.

Verona-Lecce 1-2 Aos 69 minutos, um gol González. Blaine manda Gonzalez pelo meio-campo direito, com o camisa 16 chamado para chutar e sem pensar duas vezes: a bola desvia e vai para a rede em direção ao poste esquerdo, com Montepu pego de surpresa pelo caminho e sem poder fazer nada.

Verona-Lecce 1-1 Aos 41 minutos para Ngong. Um erro na fase de desengajamento do Lecce, pois Djuric aproveitou e colocou Ngong para a baliza, que rematou de ângulo estreito pelo lado direito, e colocou a bola entre Falcone e o poste direito. O time da casa iguala o placar.

Verona-Lecce 0-1 Aos 30 minutos Odin. Um gol maravilhoso do décimo jogador do Lecce. A defesa do Verona não consegue sair da fase defensiva do jogo ao voltar aos pés de Odin, que chuta de trinta metros de distância com o pé direito e coloca na rede após um beijo na trave direita.

Verona-Lecce



classificação

resultados

ANSA ANSA O empate entre Juventus, Inter e Napoli está bom. Roma sobe para quinto lugar O Gyalurrusso elimina a Udinese. Sassuolo acorda, Frosinone voa

O Lecce corre duas vezes rapidamente, o Verona o recupera e move a tabela novamente. Um empate que não satisfaz os jogadores do Salento, nem satisfaz o Veneza. No início da formação amarela e azul, as mudanças são representadas pelo regresso de Mbula e pela inclusão de Tchachowa no onze titular, enquanto no Lecce Banda e Krestović marcam presença em campo desde o primeiro minuto com Odin no meio-campo. O jogo está sendo disputado em ritmo acelerado, entre duas equipes agressivas, como comprovam os três cartões amarelos em pouco mais de 20 minutos. O início do Verona é bom, Falcone presta atenção em N’Gongi na ponta e Florunsho erra o gol após boa jogada de Terracciano pela esquerda. A raiva inicial do Lecce atinge, mas assim que ele parte para o ataque, Verona sente dor. Montepo bloqueia com os pés o remate de Odin e Banda vira com a bola ligeiramente para fora. Um erro emocionante de Hen, que mandou Odin para dentro, com o pé direito à entrada da baliza, onde Montepu nada pôde fazer. Verona em marionete e os pés de Montepo mantêm Veneza à tona ao rejeitar mais uma vez a conclusão de Banda, com a equipa, a equipa da casa, em clara dificuldade técnica e pessoal. O Verona saiu repentinamente do buraco graças ao erro de Djuric ao servir Djuric, que imediatamente passou a bola para Ngong, que de uma posição impossível encontrou o buraco para vencer Falcone. D’Aversa não gosta e deixa Dorgu no vestiário e traz Gallo para dentro. O Verona tentou uma cobrança de falta, mas o chute de pé esquerdo de Ngong foi bloqueado por Falcone, que também foi bom em chutar de longe o flanco direito por Duda. Mas apesar do empate do Verona, foi o Lecce quem marcou. Gonzalez recupera a bola no meio-campo, Verona em má posição e à direita do espanhol, desvio fatal de Lazovic quando a bola bate na direita de Montepo. Baroni muda introduzindo Bonazzoli no lugar de Suslov, tentando enviar mais homens para a região de Lecce. Mas Salentini é sempre ruim na defesa. Na cobrança de falta de Terracciano, os zagueiros do Diversa erraram Djuric, que fez o gol do empate de cabeça. Falcone mantém o Lecce em pé primeiro ao desviar o cabeceamento de Ngong e depois, instintivamente, rematar com o pé direito de Duda. Verona acaba atacando, mas não consegue encontrar o chute Kappa.

Reprodução © Direitos Autorais ANSA