Mazzarri sonha com golpe: qualificação antecipada no estádio do Real Madrid

Nápoles

Aproveite a energia e o entusiasmo de Bérgamo para tentar a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões antes de uma rodada extra. Esse é o objetivo do Napoli, que se prepara para retornar aos estádios europeus e tem os olhos postos na classificação. Para fechar o treino no difícil campo do Bernabéu, os Azzurri podem aproveitar os três resultados disponíveis. É claro que nos apuraremos com uma vitória, mas também com um empate se o Braga não vencer o Union Berlin em casa. Mas é possível chegar aos oitavos-de-final mesmo em caso de derrota, mas apenas se os alemães vencerem a seleção portuguesa. Mas a pior combinação possível é a derrota dos azzurri e a vitória do Braga, que devolveria os portugueses ao jogo da última jornada, frente ao Nápoles, no Estádio Maradona, na última jornada. Mas mesmo neste caso, o Nápoles ainda terá dois dos três resultados disponíveis.

Portanto, Mazzarri sente que a linha de chegada está próxima e tentará aproveitar o entusiasmo que surgiu diante da Atalanta, mas com ênfase no recuo no segundo tempo, que é o que preocupa o treinador. Por este motivo, tendo em conta também o valor do adversário, o turnover deve ser deixado de lado. A ideia é propor a mesma formação que apareceu no sábado, com a única dúvida no ataque. Osimhen ainda pode partir do banco para evitar riscos sob o comando do Inter, com Simeone preferindo a posição titular. Ou, como é provável, Mazzarri contará com o seu melhor XI não só para tentar causar uma boa impressão e compensar a derrota na primeira mão, mas sobretudo para garantir a passagem antecipada à ronda, frente ao Real Madrid, que já se classificou. .