Feyenoord – Atlético de Madrid 1-3: placar final e destaques

Fim do jogo Feyenoord 1 Atlético de Madrid 322h56

90’+4′ Fim do segundo tempo, Feyenoord 1, Atlético de Madrid 322h53

90’+3′ Canto para o Feyenoord. Escanteio cobrado por Nahuel Molina (Atlético de Madrid).22h53

90’+3′ Instantâneo bloqueado. Remate de pé direito do jogador do Feyenoord, Leo Sauer, do lado esquerdo do guarda-redes, assistido por David Hanko.22h53

90’+3′ Impedimento. Memphis Depay (Atlético de Madrid) chuta longo, mas Ángel Correa entra no gol.22h52

90’+2′ – Falta cometida por Leo Sauer (Feyenoord).22h51

90’+2′ Pablo Barrios (Atlético de Madrid) sofre uma falta no seu meio-campo.22h51

90’+1′ Instantâneo bloqueado. Remate com o pé esquerdo de Ayase Ueda, do Feyenoord, do lado esquerdo do guarda-redes, assistência de Quilindsche Hartmann.22h51

88′ Canto para o Feyenoord. Escanteio cobrado por Nahuel Molina (Atlético de Madrid).22h47

86′ Uma tentativa fracassada. Um remate de pé direito de Ayase Ueda, jogador do Feyenoord, do meio da área, é muito alto. Com assistência de Quilindsche Hartmann.22h46

84′ Primeira substituição pelo Atlético de Madrid. Ángel Correa substitui Koke.22h44

81′ Gol contra de Santiago Jiménez para o Feyenoord. Feyenoord 1 Atlético de Madrid 322h40

80′ – Falta cometida por Leo Sauer (Feyenoord).22h40

80′ Rodrigo Riquelme (Atlético de Madrid) sofre uma falta na lateral esquerda.22h40

79′ – Falta cometida por Lucharel Guertruida (Feyenoord).22h39

79′ Memphis Depay (Atlético de Madrid) sofre uma falta no meio do campo adversário.22h39

78′ Substituto Feyenoord. Leo Sawyer é substituído por Quentin Temper.22h38

77′ Meta! Feyenoord 1, Atlético de Madrid 2. Mats Wever (Feyenoord) de cabeça do meio da área no canto inferior direito. Cruzamento de Luka Ivanocic em cobrança de escanteio.22h37

77′ Canto para o Feyenoord. Escanteio cobrado por Mario Hermoso (Atlético de Madrid).22h36

77′ Instantâneo bloqueado. Remate com o pé direito de Ayase Ueda (Feyenoord) do lado direito do guarda-redes, assistência de Anthony Milambo.22h36

75′ Impedimento. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) chuta em longa distância, mas Memphis Depay entra no gol.22h35

75′ O instantâneo foi salvo. Um chute de pé esquerdo de Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, foi bloqueado pelo goleiro no canto esquerdo inferior. Com assistência de Pablo Barrios.22h35 READ Souza e Avaloni, Velas Pré-Lichia - Esportes

75′ Canto para Atlético de Madrid. Escanteio cobrado por Lucharel Gertruida, jogador do Feyenoord22h34

74′ Primeira substituição pelo Atlético de Madrid. Entra Memphis Depay para o lugar de Álvaro Morata.22h34

74′ Primeira substituição pelo Atlético de Madrid. Saúl Niguez substitui Rodrigo De Paul.22h34

70′ Substituto Feyenoord. Luka Ivanoucic entra em campo com Calvin Stings.22h30

70′ Uma tentativa fracassada. Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid) finalização com o pé direito do lado direito da área. Assistência de Nahuel Molina depois de um contra-ataque.22h29

67′ Instantâneo bloqueado. Uma cabeçada de David Hanko, jogador do Feyenoord, do meio da área. Assistência de Kalvin Stings com um cruzamento.22h27

67′ Canto para o Feyenoord. Escanteio cobrado por Rodrigo Riquelme (Atlético de Madrid).22h26

64′ Uma tentativa fracassada. Um chute de pé esquerdo de Quentin Temper, jogador do Feyenoord, passou pela trave direita da área, mas passou pela trave direita.22h24

64′ Substituto Feyenoord. Entra Anthony Milambo para o lugar de Gernot Trauner.22h24

64′ Substituto Feyenoord. Entra Ondrej Linger para o lugar de Yankuba Mente.22h23

62′ Canto para Atlético de Madrid. Escanteio cobrado por Gernot Trauner, jogador do Feyenoord22h22

61′ Uma tentativa fracassada. Um chute forte de Ayase Ueda, jogador do Feyenoord, do meio da área, mas passou perto do poste direito. Com assistência de Gernot Trauner.22h20

57′ Meta! Feyenoord 0, Atlético de Madrid 2. Mario Hermoso (Atlético de Madrid) finalização com o pé esquerdo do lado esquerdo da área no ângulo superior direito. Com assistência de Pablo Barrios.22h17

56′ Primeira substituição pelo Atlético de Madrid. Entra Pablo Barrios para o lugar de Marcos Llorente.22h16

55′ Impedimento. Calvin Stings (Feyenoord) chuta longo, mas Santiago Jiménez entra furtivamente.22h15

53′ O instantâneo foi salvo. Um remate com o pé direito de Quentin Temper (Feyenoord) foi bloqueado pelo guarda-redes no canto inferior esquerdo. Com a ajuda de Mats Weaver.22h13

53′ Canto para o Feyenoord. Escanteio cobrado por Nahuel Molina (Atlético de Madrid).22h12

49′ Ayase Ueda (Feyenoord) sofre uma falta no campo adversário.22h09 READ Do futebol amador ao gol na Liga Europa: a incrível jornada de um atacante móvel

49′ – Falta sobre Axel Witsel (Atlético de Madrid).22h09

47′ O jogador do Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, chutou forte no poste esquerdo, do meio da área. Assistência de Mário Hermoso com um cruzamento.22h07

Início do segundo tempo: Feyenoord 0, Atlético de Madrid 1.22h05

45′ Substituto Feyenoord. Ayase Ueda entra em campo para substituir Igor Paixão.22h04

45’+3′ Fim do primeiro tempo, Feyenoord 0, Atlético de Madrid 1.21h48

45’+2′ Koke (Atlético de Madrid) sofre uma falta no seu meio-campo.21h47

45’+2′ – Falta sobre Quentin Temper (Feyenoord).21h47

45’+2′ – Falta sobre Álvaro Morata (Atlético de Madrid).21h46

45’+2′ Gernot Trauner (Feyenoord) sofre uma falta no seu meio-campo.21h46

45′ Canto para o Feyenoord. Escanteio cobrado por Koke (Atlético de Madrid).21h45

43′ Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) sofre uma falta na lateral esquerda.21h42

43′ – Falta cometida por Lucharel Guertruida (Feyenoord).21h42

40′ Koke (Atlético de Madrid) sofre uma falta no seu meio-campo.21h40

40′ – Falta cometida por Lucharel Guertruida (Feyenoord).21h40

40′ O instantâneo foi salvo. O cabeceamento de Lutsharel Geertruida (Feyenoord) de muito perto foi defendido sob a trave. Assistência de Kalvin Stings com um cruzamento.21h39

39′ Canto para o Feyenoord. Escanteio cobrado por Rodrigo Riquelme (Atlético de Madrid).21h38

37′ – Falta sobre Álvaro Morata (Atlético de Madrid).21h36

37′ Gernot Trauner (Feyenoord) sofre uma falta no campo adversário.21h36

33′ Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid) sofre uma falta no seu meio-campo.21h33

33′ – Falta cometida por Calvin Stings (Feyenoord).21h33

32′ Álvaro Morata (Atlético de Madrid) sofre uma falta no campo adversário.21h31

32′ – Falta sobre Quentin Temper (Feyenoord).21h31

26′ Canto para Atlético de Madrid. Escanteio cobrado por Gernot Trauner, jogador do Feyenoord21h26

26′ Instantâneo bloqueado. Remate com o pé esquerdo de Álvaro Morata, jogador do Atlético de Madrid, do lado esquerdo do guarda-redes.21h26

25′ – Falta cometida por Marcos Llorente (Atlético de Madrid).21h24

25′ Quentin Temper (Feyenoord) sofre uma falta no seu meio-campo.21h24

24′ Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) sofre uma falta no seu meio-campo.21h24 READ Ao vivo Suíça - Bulgária: 0-0 2022 Eliminatórias para a Copa do Mundo. Ao vivo o jogo

24′ – Falta sobre Gernot Trauner (Feyenoord).21h24

22′ Uma tentativa fracassada. O cabeceamento de Alvaro Morata (Atlético de Madrid) do lado direito da área de seis jardas passou perto, mas passou pelo lado direito. Assistência de Rodrigo Riquelme com um cruzamento.21h21

14′ Autogolo de Lucharel Guertruida, do Feyenoord. Feyenoord 0 Atlético de Madrid 121h14

13′ Canto para Atlético de Madrid. Escanteio cobrado por Lucharel Gertruida, jogador do Feyenoord21h12

13′ Instantâneo bloqueado. Remate com o pé direito do jogador do Atlético de Madrid, Rodrigo Riquelme, do lado esquerdo do guarda-redes. Com a ajuda de Antoine Griezmann.21h12

13′ O instantâneo foi salvo. Álvaro Morata (Atlético de Madrid) finalização com o pé direito do meio da área foi bloqueada pelo goleiro no canto inferior esquerdo. Assistência de Antoine Griezmann.21h12

12′ Impedimento. Koke (Atlético de Madrid) chuta longo, mas Marcos Llorente foge.21h11

11′ Álvaro Morata (Atlético de Madrid) sofre uma falta no seu meio-campo.21h10

11′ – Falta sobre Quentin Temper (Feyenoord).21h10

10′ Canto para o Feyenoord. Escanteio cobrado por Mario Hermoso (Atlético de Madrid).21h09

9′ Canto para o Feyenoord. Escanteio de José Giménez (Atlético de Madrid)21h09

8′ Canto para o Feyenoord. Escanteio cobrado por Mario Hermoso (Atlético de Madrid).21h08

8′ Instantâneo bloqueado. Remate de pé esquerdo de Yankuba Mente, do Feyenoord, do meio da área, assistido por Quentin Temper.21h08

8′ A corrida recomeça.21h07

6′ A partida foi temporariamente interrompida por Igor Paixão (Feyenoord) devido a lesão.21h06

5′ Instantâneo bloqueado. Remate com o pé direito de Álvaro Morata, jogador do Atlético de Madrid, do lado esquerdo do guarda-redes. Com a ajuda de Antoine Griezmann.21h05

2′ O instantâneo foi salvo. O remate do jogador do Feyenoord, Yankuba Mente, foi bloqueado com sucesso pelo guarda-redes de fora da área. Assistência de Lucharel Gertruida.21h02

O primeiro tempo começa.21:00

A escalação inicial foi anunciada e os jogadores se aqueceram19h57