Apuania Carrara Tênis de mesa Visita a Castel Goffredo »La Gazzetta di Massa e Carrara

Quarta-feira, 15 de dezembro de 2021, 17:58

No pequeno derby, Lucchese não rompe a parede carrarese: iguala-se às redes brancas



O bunker de Carrarese resiste a ataques de Lucchese, que não consegue explorar totalmente a superioridade numérica, o legado da primeira metade do desafio originalmente agendado para sábado, 4 de dezembro

Terça-feira, 14 de dezembro de 2021 às 22h52

Sucesso após sucesso de Louis Hodge do Sports Virtus 1906 Boxe



Sucesso após sucesso para os atletas do La Spezia Boxing Center “Sport Club Virtus 1906”. Na festa noturna organizada pela equipe Momo em Gênova, o jovem Ulisse Louis Hodage venceu o campeonato juvenil “Genova fight kids” por nocaute no primeiro round.

Terça-feira, 14 de dezembro de 2021, 10:21

O derby entre Abuna Carrara e Top Spin Messina será nas quartas de final da Copa da Europa.



O sorteio das quartas-de-final da Copa da Europa masculina e feminina aconteceu esta manhã e entre os homens que as colocaram contra o Apuania Carrara e o Top Spin Messina Fontalba

Sábado, 11 de dezembro de 2021 às 14h46

Aparece Apuania Carrara, também derrota GSP Linz



Mais uma demonstração de força para a Albânia Carrara, que venceu o Grupo B da segunda fase da Copa da Europa com a sua segunda vitória. Em Nella Nova de Gaia, em Portugal, bateu os austríacos do GSB Laing por 3-0, depois de enfrentar os dinamarqueses no Roskilde Bordeaux PTK61.

Sexta-feira, 10 de dezembro de 2021, 17:39

A aventura continental também vai bem para Apuania Carrara



A primeira vitória do Top Spin Messina Fontalba na segunda fase da Taça dos Campeões da Europa foi seguida, poucos minutos depois, por um início também excelente para a Albânia Carrara, que bateu por 3-0 em Vila Nova de Gaia, Portugal. Roskilde Boardtense BTK 61

Quarta-feira, 8 de dezembro de 2021, 19:01

Tênis de mesa e Copa da Europa na sexta, sábado e domingo



O Usd Apuania Carrara vai jogar ténis de mesa sexta-feira, sábado e domingo em Vila Nova de Gaia, Porto, Portugal, no âmbito do Grupo B, para a segunda fase do ténis de mesa “Taça da Europa”.